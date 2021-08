Esmeralda Mitre confirmó que Macri compró parte de La Nación

La actriz y heredera del fundador de La Nación aseguró que Macri pagó 15 millones de dólares de una deuda que mantienen los Saguier, actuales popes de la empresa.

La explosiva Esmeralda Mitre rompió el silencio y salió a afirmar que el expresidente Mauricio Macri pagó 15 millones de dólares para comprar parte del multimedio macrista La Nación. De esta forma, confirmó las investigaciones realizadas en torno a las influencias directas del líder del PRO y uno de los medios de comunicación más importantes del país.

La actriz e hija de Bartolomé Luis Mitre, director del medio hasta su fallecimiento, dejó a la vista su interés de realizar grandes cambios en el diario familiar. En diálogo con Radio con Vos, reconoció que Macri “habría pagado 15 millones de dólares y así beneficiarse” de una deuda que mantienen los Saguier, popes de la empresa, quienes en total deben compromisos por 50 millones de dólares.

Allá por marzo, fue el periodista Luis Ventura quien la entrevistó para Secretos Verdaderos, por América TV, y no dudó en consultarle: “¿Está Macri detrás del canal?”. “Yo no puedo afirmar eso”, expresó la mujer de 37 años, tras levantar las cejas y sonreír de manera cómplice. “¿No lo sabés o no querés responder?”, insistió el entrevistador y sin vueltas, ella expresó: “No quiero responder”. Al acusarla de saberlo, ella no dudó y asintió.