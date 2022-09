Escuchá el tema que cantaron juntas Natali Oreiro, Lali Espósito y Soledad Pastorutti

Natalia Oreiro, Soledad Pastorutti y Lali Espósito son una bomba y juntas, algo increíble. Este domingo a la noche la rompieron en el piso de La Voz Argentina cuando sorprendieron a todos con la presentación de la cumbia Quiero Todo.



Con looks renovados a los que vestían en la gala final de La Voz Argetina, las artistas y jurados de ciclo se unieron en el escenario a una Natalia Oreiro infartante con un vestido rojo, soñado. Las tres artistas hicieron bailar a todos. Ricardo Montaner miraba extasiado la presentación de sus compañeras y Oreiro.

Una vez que el tema terminó y el estudio se fundió en una ovación, Marley las felicitó y le dio la bienvenida a Oreiro, quien expresó: “Estoy muy contenta de estar acá, soy fan del programa. Lo veo todas las noches”. Más adelante, el conductor recordó que este lunes es el debut de ¿Quién es la máscara?, el reality que va a conducir Natalia Oreiro por Telefe, y al respecto aseguró: “Tengo todos los nervios, pero una felicidad absoluta, es un programón para toda la familia, para jugar, para divertirse, para soñar. Estoy muy agradecida. La idea es que jueguen también desde la casa para adivinar qué famoso se esconde, ¿no estarán ustedes no? O Ricardo quizá este, a mi me pareció que uno de los personajes era Ricardo Montaner, ¡pero no lo puedo decir!”.

Luego de la presentación, Soledad anunció que a partir de las 12 la canción iba a estar disponible en todas las plataformas, y como no podía ser de otra manera, el tema tiene un clip oficial. ¿Querés verlo?

Al tener la palabra, Lali no podía esconder la emoción de presentarse junto a dos de sus más queridas y admiradas amigas e hizo una tierna confesión: “Mi primer trabajo de la vida fue en Rincón de luz, con la Sole como protagonista, ídola de toda mi vida. Y yo a los siete años hice de Natalia Oreiro en un programa, imagínate lo que es para mí cantar con ellas dos. O sea, el sueño de la niña”.