Escrache a una sanjuanina por atacar ferozmente a su ex

El posteo de un sanjuanino en las redes sociales causa revuelo. Es que afirma que su ex lo goleó cuando fue a llevarle remedios a su hija. Además, afirma que no lo deja vivir tranquilo. Mostró una foto de la mujer y una de él, con golpes en la cara. Afirmó que ya la denunció.

“Ella es la madre de mi hija”

“Hoy a las 15:00hs le lleve un remedio a mi hija porque, según las palabras de la madre, estaba enferma, nosotros estamos separado hace 2 meses y medio, muchas peleas una relación que no era sana. La cuestión es que le llevé el remedio y cuando me iba a despedir de mi hija cerró la puerta principal con llave, no me dejaba salir, ella me empieza a gritar y a reclamar cosas”.

“Hay mujeres que se abusan de que hay hombres que no le levantan la mano”.

“Yo seguía insistiendo que me deje salir. Y comenzó a golpearme a piñas en la cara, me empezó a rasguñar fuertemente en muchos lugares. En las fotos se ve algunos lugares. Pero también en el torso tengo rasguños, me soltó cuando agarre el celular para grabarla.

Me fui hacer la denuncia como corresponde”.

“No es la primera vez que me pega”. “Si tu mujer te levanta la mano, no dudes en denunciar mientras que estes a tiempo, porque el que sale perjudicado es el hombre”, reflexionó. “Si la relación no es sana no insistan. Yo hice la denuncia por miedo de que pueda llegar a mayores”. “Lo bueno de ser el primero en denunciarla es que no permití que ella lo haga ya que el último mensaje fue «grabaste solo cuando te pegue» insinuando que yo lo hice, cosa que jamás paso”.