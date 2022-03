Escracharon muy mal a Tinelli

No es una jodita para Videomatch. Tampoco es parte del circo de su programa. Es la realidad y un ex técnico de San Lorenzo le reclamó una deuda millonaria.

El exentrenador del equipo de básquet del Azulgrana Silvio Santander, le apuntó y disparó directamente a Marcelo Tinelli en las redes sociales por una deuda de 10 meses.

En las últimas semanas se profundizó el malestar y a las denuncias que realizaron algunos jugadores ante la FIBA, ahora se suman las públicas, ya que no logran tener respuestas de Tinelli, el máximo referente del proyecto de San Lorenzo en la Liga Nacional.

Como lo arrobo a Tinelli el dirigente reaccionó y le respondió pero las críticas le llovieron al conductor por sus cuentas impagas.

Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente mal trato hacia ellos. Abrazo @SantanderSilvio https://t.co/BLX2Oseqzp

