Escándalo: una reina dijo que la Fiesta de la Vendimia de “una pij….”

Cielo Giménez, embajadora de la Ganadería, filmó un video en el cual critica con dureza a la tradicional celebración y quedó en el ojo de la tormenta.

Este martes salió a la luz un video en el cual Cielo Giménez, reina distrital y actual embajadora de la Ganadería de San Rafael que tras quedar tercera en la votación, despotrica contra la Fiesta Nacional de Vendimia. “Lo único bueno de la Vendimia es que tengo un vestido gratis. Lo vendo, precio por MD”, lanzó.

“La verdad, Vendimia es una v…, no se metan a Vendimia, es una p…, horrible, asquerosa, no se metan. Me arrepiento de estar en Vendimia”, dijo Giménez a un público selecto de Instagram que de todos modos filtró la filmación.

A la hora de mencionar la sección Aprender Ganadería, manifestó ante sus seguidores que “es para que ustedes conozcan y también me cuenten sus inquietudes”. Sin embargo, posteriormente publicó otro video dirigido a sus “mejores amigos”, en el cual expresó su descontento: “¿Saben la paja de esto? Que yo no tengo ni idea de la Ganadería, tengo que estudiar, ¿se entiende? Y en las Nacionales hay un examen, no es una lección, así que no puedo ganar con mi cara bonita”.

En consecuencia, desde la Municipalidad de San Rafael indicaron su repudio a través de un escrito: “Ante un video viralizado en las redes sociales y en el que la flamante embajadora de la Ganadería por San Rafael, Cielo Giménez, se refiere en términos descalificadores a la Fiesta de la Vendimia, sus compañeras y la tradición ganadera, se ha convocado a la Comisión Vendimia para este miércoles. Se considerará, a partir de sus dichos, en cuánto infringió la normativa vigente y detallada en los contratos que las candidatas firman previo a la elección”, sostiene el comunicado.

Y agrega: “Por parte del Municipio, en tanto, se solicitó una investigación sumarial al área de Recursos Humanos en función de los daños y perjuicios que pueden haber provocado semejantes declaraciones”.