Escándalo en Boca: aplican a Almendra una dura sanción

El entrenador Xeneize determinó una fuerte acción disciplinaria contra el futbolista luego del cruce que tuvieron en la práctica. Tiene el aval del Consejo de Fútbol.

Con el aval del Consejo de Fútbol y del resto de los jugadores, el DT separó al mediocampista. Ahora se entrenará apartado y a contraturno, sin contacto con sus compañeros.

El último hecho de indisciplina que protagonizó Agustín Almendra en Boca ya presenta sus primeras consecuencias. Con el respaldo del Consejo de Fútbol y del resto del equipo, Sebastián Battaglia decidió separarlo completamente del plantel. De esta forma no tendrá ni contacto con sus compañeros.

En concreto, Almendra queda separado, y ya no puede cambiarse con el resto de sus compañeros. En el cuerpo técnico desmienten las supuestas frases que circulan y que se le atribuyen al jugador durante la discusión. Pero sí entienden que el mediocampista se “sobrepasó” en su reacción y que desde hace semanas presentaba una actitud desafiante.

La decisión del DT tiene todo el respaldo tanto del plantel como de la dirigencia. Tal es así que en una breve reunión entre el Consejo y el entrenador, los dirigentes le dijeron: “Decidí vos“. Todo parece indicar que, mientras Battaglia continúe en su cargo, Almendra no jugará más en Boca.

La separación de Almendra será total. El futbolista no sólo no se cambiará con el equipo sino que además trabajará a contraturno. No tendrá contacto con sus compañeros y deberá mantenerse en forma en soledad. Esto, a la espera de que se resuelva su situación con el club, sea dentro del mismo o fuera de él.

Contractualmente, Almendra tiene contrato con Boca hasta 2023 y no existieron interesados en el pasado reciente que puedan indicar la posibilidad de una salida rápida del club.

Almendra y la reacción que lo marginó en Boca

Todo comienza con una práctica de fútbol en la que el mediocampista fue incluido en el equipo suplente. A partir de allí, se lo vio visiblemente molesto e incluso discutió con algunos de sus compañeros durante el ensayo. En uno de esas discusiones, Battaglia intercedió para calmarlo, pero la charla no terminó de la mejor manera y el DT le habría dicho: “Si no te gusta, te vas”. Lejos de reflexionar, el mediocampista de 22 años salió de la cancha, tomó su vehículo y se fue del Centro de Entrenamiento de Ezeiza cerca de las 10.25 de la mañana.