¿Es verdad lo del mensaje viral del impresionante viento para mañana?

Esta tarde se viralizó un mensaje en el cual se alerta sobre un fuete viento sur que llegará a la provincia para mañana. La verdad de los hechos es la siguiente

Una masa de aire caliente provocará que durante el día la temperatura se eleve después del mediodía para llegar a una máxima de 36°, lo cual es una clara referencia para la frase sanjuanina “está zondeando”.

Y como suele suceder climatologicamente en San Juan, luego del zonda llega el sur. Y allí aparece el mensaje que se hizo viral porque anuncian la llegada de viento sur con ráfagas de 120 km/h.

Esto no es así, solo se ha exagerado y ademas no salió de ninguna fuente oficial. Esto no significa que no exista la posibilidad de viento. De hecho de acuerdo a lo que informa el Servicio Metereólogico Nacional y otras páginas del clima anuncian la llegada de viento para después de las 20.

Si es seguro que nos encontraremos con un jueves, que es feriado con un día fresco en el cual la mínima será de 10° y la máxima no superará los 22°.