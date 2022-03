Es un buen momento para recuperarse

San Martín recibe al Deportivo Riestra en el marco de la cuarta fecha de la Primera Nacional. El entrenador del Verdinegro apuesta por los mismos once de la semana pasada.

Equipo que gana no se toca dice el refrán futbolístico, aunque en este caso San Martín no viene de una alegría.

Por el contrario viene de sufrir un bochornoso arbitraje de Luis Lobo Medina, acostumbrado a maltratar con sus fallos a los equipos sanjuaninos y vasta con preguntárselo a Unión y Desamparados que lo sufrieron en el Torneo Federal.

En lo que va del torneo San Martín ya conoció los tres resultados y en casa necesitan cambiar la historia ya que de local perdió ante All Boys.

Ante Güemes la semana pasada empezó a jugar de titular Sebastián Penco y el delantero pagó con un gol sobre el final del partido. Para el Motoneta se ratifica su lugar entre los once para el juego de hoy.

En tanto que la única duda que había era saber si volvía Leonel Álvarez, quien se recuperó de su molestia muscular.

En principio y de acuerdo a lo observado en las dos últimas prácticas, Villalba le daría la continuidad al juvenil del club Gastón Vega.

En cuanto al rival, el Deportivo Riestra es uno de los escoltas del campeonato. Se mantiene invicto sumando 7 puntos.

Viene de vencer a Atlanta y es uno de los equipos que aspira a ser protagonistas.

De acuerdo a lo dispuesto por su técnico Guillermo Duró no habría modificaciones en el equipo titular.

El juego comenzará a las 17.30 en Concepción y será dirigido por Jorge Baliño.

Probables Formaciones

SAN MARTÍN: Avellaneda; Aranda, Aguiire, Botinelli y Vega; Rodríguez Puch, Rivero, Lemos y Aguirre; Gímenez y Penco DT: F.Villalba

DEPORTIVO RIESTRA: Vega; Baranosky, Benítez, Murillo y Villoldo; Goya, Pereyra, Goitía e Insua; Acuña y Fernández .DT: G.Duró

>Estadio: Hilario Sánchez

>Hora: 17.30

>Árbitro: J. Baliño

>TV: TyCSportsPlay

RESULTADOS DE AYER

Atlanta 1-Belgrano 1,

Agropecuario 2-Almagro 2,

Instituto 2-Chicago 1

D.Belgrano 1-Dep.Madryn 2.

HOY JUEGAN

17.00 Brown (PM) vs. Flandria

17.00 Chacarita vs Temperley

17.00 Sacachispas vs Maipú

19.00 Rafaela vs Gimnasia (J)

19.30 Chaco FE vs Güemes (SE)

21.00 Mitre (SE) vs. Quilmes

POSICIONES

1° Brown (A) 10

2°San Martín T 10

3° Belgrano 10

4° Instituto 8

5° Riestra 7

6° All Boys 7

7° Maipú 7

19° San Martín SJ 4