Es inminente el regreso de los boliches

Los miembros de la cámara de discotecas presentaron el protocolo que ahora está en análisis por las autoridades del Comité Covid. Aunque la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan indicó que podría darse en este mismo mes.

Es lo más esperado por muchos jóvenes sanjuaninos y parece que la apertura es inminente. Ya los miembros de la Cámara de Discotecas de San Juan presentaron un protocolo y esperan la respuesta de las autoridades de gobierno para oficialmente tener una fecha.

Aunque en declaraciones radiales la propia ministra de Turismo expresó que la reapertura podría darse a finales de este mes. La primera prueba se dará este fin de semana con la fiesta Bresh de DJs en un espacio abierto.

El pedido

CADISA, la cámara que cuenta con 22 asociados, elevó el proyecto de protocolo a las autoridades del ministerio de Turismo y Cultura para que también sean analizados por las autoridades sanitarias. “Estamos esperando con ansias que nos den el ok para poder volver al rubro, somos los últimos que estamos quedando para abrir”, comento Ricardo Heredia, propietario de una disco local.

“Estamos en una situación critica. Muchos no se pudieron reinventar y los que si pudieron no estaban acostumbrados a hacerlo y no era redituable porque no estamos acostumbrados a vender lomos y pizzas”, agregó.

Lo cierto es que la actividad lleva 17 meses sin trabajar. Y por ello, además del protocolo elevaron una carta abierta con este pedido.



En el mismo expresan que de acuerdo “al contexto actual las condiciones son óptimas para comenzar a funcionar nuevamente y se ruega la inminente reapertura de las discotecas de la provincia garantizando darle estricto cumplimiento y respeto a los protocolos sanitarios vigentes (COVID-19).”

“Asumimos el compromiso de fomentar a jóvenes y a la sociedad en general a sumarse a los planes de vacunación propuestos por el gobierno de la provincia.

Nos ponemos a su disposición a fin de confeccionar protocolos sanitarios adecuados y rogamos imperiosamente se tenga en cuenta la insostenible situación en la que nos encontramos, se nos otorgue autorización para volver a trabajar de manera urgente y así abrir las puertas de los establecimientos a los que reúne nuestra Cámara”, publicaron.

Protocolo

“Sabemos que no vamos a volver a trabajar nunca más al 100% como antes por las cuestiones sanitarias y somos conscientes de lo que se vive. Solicitamos algo acorde que se pueda trabajar medianamente respetando los protocolos correspondientes”, añadió Heredia.

Sobre las medidas, el empresario dijo que es importante promocionar la vacunación. “No podemos obligar pero si incentivar. De manera que nos vamos a cuidar todos”, indicó.

Los protocolos son muy parecidos a otras actividades, con un factor ocupacional al 70%. “Esperamos pronto tener una respuesta”, añadió.

La palabra oficial

La ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan dijo en declaraciones radiales que “hubo reuniones del Ministerio de Salud con dos sectores muy afectados, como los locales bailables o boliches y los salones para eventos, que tienen el baile como algo en común”.

La funcionaria explicó que “los lugares abiertos ayudan mucho, pero no podemos olvidarnos de que hay locales cerrados. Ante esta situación, analizamos cómo adaptarlos y definimos brindar líneas de créditos para hacer reformas, ya que lo más importante es el aforo, la cantidad de gente que pueda asistir. Por supuesto que habrá menos personas que en el lugar abierto”.

Por otro lado, Grynszpan dijo que “el Gobierno será estricto con el cumplimiento de protocolos sanitarios, con el objetivo de proteger el status sanitario que hemos logrado hasta hoy. Pero también tiene que haber responsabilidad individual, a la hora de colocarnos un barbijo, mantener distancia y vacunarnos. Hay que cuidar la salud, pero también la economía”.

En tanto a fechas no dio un día exacto, pero explicó que la apertura de los boliches será antes de que termine este mes de septiembre. Aunque ya se baraja el 24 de septiembre como el día D.