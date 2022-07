Es el famoso Piloto X

Está en todos los autódromos del país, ya es parte de la categoría y el público lo sigue. Más allá del personaje, concientiza sobre educación vial por donde va, siempre con buzo antiflama y casco.

Su pasión por el automovilismo comenzó de muy chico, inculcada por su padre. A los once años le fue diagnosticado un cáncer que lo obligó a pasar por dos operaciones. Luego perdió un familiar en un siniestro vial, y también sufrió personalmente un accidente de tránsito que le produjo una discapacidad en un brazo. “Esas cosas se fueron conjugando para crear este personaje que tiene la meta de llegar a la gente dejando un mensaje. No mostrar mi apariencia es para que los niños comprendan que lo importante de las personas es lo que son, dejando de lado las apariencias”, declara el Piloto X.

Pocos saben su nombre real. Lo que sí descubren todos, es su intención, que es generar concientización vial e inclusión.

Piloto X nace en Termas de Río Hondo, en 2010. “Teníamos que visitar una escuela un par de días antes de la carrera, y todavía no llegaban pilotos, solo Marcos Vázquez, que era de ahí. Le dije a la directora que si quería me podía vestir de piloto, me dijo que sí. Luego vi la reacción de los chicos y dije ‘esto puede estar bueno’”, declara.

Desde ahí no paró, y esta semana llegó a San Juan. “La idea es mostrar un piloto por lo que es interiormente, sus valores, y no lo que es físicamente, generar valores de inclusión”, agrega.

Como fanático de la serie animada Meteoro, el personaje está inspirado en ese éxito televisivo.



En SJ visitó establecimientos educativos realizando charlas sobre educación vial e inclusión infantil. Estuvo en la Escuela Luis Jorge Fontana, en la Primaria María Luisa Villarino del Carril, en la Escuela Clara Rosa Cortinez y después participó del programa Líderes Barreales en Sarmiento. Continuó en la Escuela Ingenieros de San Juan y en la Monteagudo. El viernes acompañó a 40 niños a conocer el autódromo, mostrándoselos por dentro.

“En las charlas hablamos de educación vial y terminamos explicando el porqué del casco, de que hay que respetar al otro por lo que es por dentro y no por su aspecto físico”, resume.

El Piloto X continuará este fin de semana recorriendo el Villicum, saludando y sacándose fotos, derrochando simpatía, pero también dejando una enseñanza de que lo mejor de las personas está en su interior.