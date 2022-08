“Es dura la baja de Nico”

El segundo día en San Juan de Los Pumas entregó mas tiempo de sol, pero no menos fresco que la primera jornada.

De igual modo el plantel no le escapó al entrenamiento en el complejo de la Universidad en Pocito.

Uno de los pilares importantes de este equipo es Santiago Carreras quien expresó su dolor por la ausencia por lesión de Nicolas Sánchez.

“Es muy dura la baja de Nico, para mi especialmente porque me ayudó a seguir creciendo, a competir y la verdad que se muestra su grandeza en la humildad que tiene. Eso lo transmite y en los personal me ha hecho crecer adentro y fuera de la cancha” comenzó expresando el wing de Los Pumas en la charla que tuvo con la gente de prensa de la UAR a través de la página oficial de Twitter.

Santiago Carreras es el dueño de una camiseta muy especial como la 10, con lo que eso significa en el ámbito del deporte argentino.

“Pesa un poco, pero uno se acostumbra y le va tomando cariño y le genera a su vez una responsabilidad extra” confesó quien puede jugar de fullback también.

El partido del sábado ante los Wallabies significa algo importante para Santiago y va por la revancha “Ya desciframos los errores y sabemos donde apuntar. Estamos concentrados en revertir lo que pasó en Mendoza”

Pero para el final Santiago dejó un mensaje muy claro y que lo realza como deportistas. “Les pedimos a los sanjuaninos que nos acompañen, que nos alienten los 80 minutos porque esa es nuestra energía pero también que respetemos al rival y lo hagamos sentir bien” concluyó Carreras.