“Es como un penal cobrado, no se puede hacer nada”

El piloto sanjuanino que ganó en la pista la final del TC el domingo, en el autódromo de Paraná, pero que después fue sancionado, cuenta que todavía le cuesta aceptar lo que pasó y aseguró que no quiso sacar ventaja de nada.

Pasan las horas y todavía cuesta entender como es que Facundo Della Motta cruzando la línea de meta primero salga séptimo por una sanción cargada de polémica.

Está claro que cada deporte tiene su reglamento y el automovilismo no le escapa a ello.

Y el que no transita por el lugar que corresponde debe ser sancionado, es mas o menos lo que estipula el bendito artículo 43 del reglamento.

Un día después de lo sucedido, Facundo se desahogó pero con la cautela del caso requiere.

“Lo que pasó ayer, si lo vemos como en un partido de fútbol es como un penal cobrado, ya no se puede hacer nada. Hay que aceptarlo aunque no lo compartas” empezó diciendo el sanjuanino.

El Tribunal de Penas de la ACTC no permite que se hable mal de ellos y de la organización por que ya se han dado sanciones de este tipo, por hablar en contra de ellos.

En ese aspecto Della Motta siempre mantuvo la compostura aunque la procesión vaya por dentro, no se mostró en ningún momento molesto.

“Me bajé del auto con la ilusión de haber ganado mi 1° carrera en el TC y fui a hablar con los comisarios para exponer mi defensa. Mi argumento ante ellos fue que me fui afuera por una condición de pista, no perjudiqué a nadie y no saqué ventaja, porque no gané tiempo con esa situación. Por tal motivo considero que no ameritaba ninguna sanción. Por supuesto que es una sanción que respeto pero que no comparto” remarcó el piloto que corre con la Dodge número 44.

Respecto de la acción cuestionada por los comisarios deportivos en la vuelta 3 de la final, Facundo dio su verdad.

“La pista estaba sucia en ese sector con pasto y tierra, y no había demarcación de falta de adherencia. Cuando frené seguí derecho y me salí de la pista. Transité por el pasto a baja velocidad, con precaución, para no romper el auto. Y busqué volver a pista lo antes posible.

De hecho a Valentín Aguirre que viene atrás también se pasa pero las cámaras se queda conmigo y no con él auto de él. No había posibilidad alguna de querer sacar ventaja” cuenta con voz entristecida quien pudo haber marcado un resultado histórico para el automovilismo sanjuanino habiendo ganado una carrera del TC.

Hay un detalle que tiene que ver más con los números que con las imágenes.

El incidente ocurre en la vuelta 3 y la sanción llega en la vuelta 10. Cada comisario deportivo tiene la posibilidad de analizar las imágenes pero también los tiempos que arrojan las planillas.

Está claro que la vuelta 3 fue mas lenta de Della Motta pero en ese sector (el 5) nunca marcó el mismo tiempo. Siempre fue bueno y está claro que esto fue igual para un par mas. Esto tiene que ver con que algo pasaba en la pista.

La amargura no se pasará pronto y quedará solo la satisfacción de saber que en pista nadie lo pudo superar.

Esa sensación de ganador moral no alcanzará para pasar la bronca por la decisión tomada por Gustavo Mancuso y Carlos Garrido, quienes pudieron apercibir a Della Motta pero decidieron condenarlo con 5 segundos.

Lo que no saben ellos, es que Facundo ya está esperando su revancha y muy cerca de San Juan.

ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO DEPORTIVO DE AUTOMOVILISMO

“Si un piloto evita la chicana en forma sistemática será penado con exclusión”.

Pero también establece que “si el hecho fuera ocasional e implicara una mayor demora para el competidor y no ocasionara perjuicios a los demás (como ocurrió con Della Motta), a juicio de los comisarios deportivos, podrá no ser penalizado con exclusión, pero sí con recargo de tiempo, pase y siga u otra sanción prevista en el Reglamento Deportivo del Automovilismo”.

EN ANÁLISIS DE LOS EXPERTOS DE SOLO TC

Ariel Caltana es periodista de la excelente página de Solo TC, la mas especializada en este rubro.

Él realizó un impecable informe en el cual reconoce, como todos los que vieron la carrera, que hubo un error de parte Della Motta y que los Comisarios Deportivos se ajustaron a rajatabla al reglamento.

Pero “Posiblemente un apercibimiento se hubiera ajustado más a lo que se vio en la pista, y no un recargo que lo privó de un triunfo histórico” sentencia en su artículo publicado ayer en www.solotc.com.ar