Ernesto Cussianovich disertó sobre el desafío comunicacional de la minería

El reconocido director asociado de Poliarquía Consultores abordó la temática en un encuentro con el periodismo realizado por la Cámara Minera de San Juan.

El rol clave del periodismo de cara al potencial minero de San Juan fue el foco de la disertación que ofreció este martes Ernesto Cussianovich, director asociado de Poliarquía Consultores a cargo de la división Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, propiciado por la Cámara Minera.

Ante una veintena de periodistas Cussianovich aseguró que es necesario cambiar la forma de comunicar todo lo relacionado con la minería y este es el gran desafío que tiene el periodismo sanjuanino de comprender y transmitir a la sociedad los aspectos claves que contribuirán al desarrollo de una industria que puede genuinamente potenciar la economía provincial y nacional.

“Hay que empezar a mirar nuevos modelos de comunicación, medir y mirar de cerca lo que piensa la población, la sociedad”, aseguró y consideró que “hay una apropiación, una identidad del sector minero en San Juan y esas son buenas noticias porque eso habla que frente a eventuales situaciones de conflictividad, de contingencias San Juan es una provincia que puede llegar a responder porque representa de manera general a la actividad minera en el país”.

Destacó que Argentina se perfila como un destino estratégico para las inversiones mineras y en este sentido, la provincia de San

Juan se posiciona ante una nueva oportunidad. “San Juan tiene potencial y esa posibilidad, ahora, falta revisar la manera de como hay que hacerlo y la comunicación es uno de los aspectos más importantes, afirmó.

Sin embargo expresó que es importante cambiar, “monitorear y ver que cambios hay que hacer. Lo fijo, lo estable, no es una variable. Las propias redes sociales, el debate político, el diálogo, las crisis es todo dialéctico y de alguna manera la minería debe seguir una trayectoria como esa. No tiene sentido seguir tratando de mantener status o sentido común. Hay que innovar, ser creativos a la hora de comunicar para que funcione”, aconsejó.

Posteriormente agregó que hay que poner el foco en la opinión pública provincial y nacional “porque no se puede hacer minería sino hay condiciones macroeconómicas que lo permitan ni tampoco si no hay decisiones políticas favorables desde el punto de vista provincial amparado por lo que la constitución manda en relación a la propiedad de los recursos naturales”.

En cuanto al periodismo indicó que “puede aportar mucho tener a profesionales del periodismo que se dediquen a la minería de manera mucho más cercana”.

Cussianovich es desde hace más de una década consultor de la Cámara Minera, por lo tanto conoce la realidad de la minería sanjuanina, por eso basó su disertación en encuestas que realiza la consultora que demuestran que generalmente se comunica -fundamentalmente por parte de los medios de comunicación de Buenos Aires con alcance nacional-, sin saber, conocer y por lo tanto se comunica mal.

Es por eso que propone incursionar en nuevas estrategias comunicacionales, por ejemplo sin comparar a San Juan con otras provincias argentinas sino con otros países mineros de la región como Perú, Chile y Ecuador.

El disertante se mostró sorprendido por la cantidad de periodistas presentes y reveló que en ningún lugar del país asisten tantos comunicadores a este tipo de encuentros.

Cussianovich es Licenciado en Historia (Universidad de Buenos Aires) y Master en Historia Económica y Modelos de Desarrollo (London School of Economics). Durante diez años estuvo a cargo de diversos proyectos sobre educación, gobierno y desarrollo sustentable del British Council y en la actualidad realiza tareas de consultoría en proyectos PNUD y BID y de docencia en universidades argentinas.

Mario Hernández (Presidente de la Cámara Minera de San Juan)

“Hay mucha información y muy poco conocimiento. Es muy importante que en la reunión haya habido tantos periodistas porque marca a las claras que podemos estar sentados en la misma mesa el periodismo, el sector empresario y él como consultor porque marca también la madurez y el grado de civilidad que tiene San Juan en términos de desarrollo minero”.

Marcelo Agulles (Superintendente de Relaciones Comunitarias & Comunicaciones en Minas Argentinas)

“Lo que viene en materia minera para San Juan en los próximos 10 años va a ser más importante que lo que pasó en los últimos 20, entonces tenemos que prepararnos y saber que lo que se viene va a ser todavía más transformador. Tenemos un importante desafío respecto a cuanto conoce la sociedad de la minería y por eso desde la cámara minera organizamos este tipo de eventos”.

Ricardo Martínez (Secretario de la Cámara Minera de San Juan)

“En San Juan tenemos la ventaja de contar con una minería activa. Hay que preservarla por muchos años más y creciendo, pero hemos visto que en el resto del país no se lo ve del mismo modo. Entonces cuidemos lo que tenemos, aprendamos más y veamos como podemos mejorar comunicacionalmente todos: los periodistas, la cámara y las empresas para hacer crecer la industria. Tenemos que pensar que alternativas comunicacionales tenemos, de insertar a la minería en la visión general de la gente con una presencia permanente”.