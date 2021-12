Enzo Luján se llevó la Clásica Doble Chepes

El ciclista Electro3 se adueñó de la edición número 49 de la clásica. Mientras que la última etapa fue para Melivillo. El riojano que no estaba en los primeros planos de la general, dio el batacazo en Caucete.

Su nombre no estaba entre los candidatos. Pero se la jugó y dio el batacazo.

Con sangre fría espero el momento y atacó. Se fugó en los últimos metros con Juan Melivillo (ganador de la última etapa), terminó segundo y le alcanzó para tocar el cielo con las manos.

Ayer, en un final apasionante, el riojano Enzo Luján se adueñó de la 49 edición de la Clásica Doble Chepes.

El ciclista de Chamical se adjudicó la Doble Chepes por primera vez en su trayectoria.

Al término de la carrera, en los micrófonos de Radio La Voz, emocionado expresó su felicidad por la gloria conseguida.

“Gracias a toda la gente. En este caso un riojano volvió a ganar la Doble Chepes. No tenía más piernas, pero tenía la ilusión de ganarla. Rolando y Diego, desde la camioneta me abrían la cabeza y me comentaban como venia la carrera.

Tuve paciencia, me preguntaba los ataco o no y me iba calmando. Esperé el momento, porque en un final con sprint no iba a tener chances, creo que mi oportunidad era una fuga. Cruce la meta y ya no me acuerdo más”, narró casi sin voz el riojano.