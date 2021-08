Enzo Cornejo, desde la dirigencia del fútbol a referente de la oposición

El dirigente hizo un recorrido por su historia personal en la que marcó sus inicios como dirigente del fútbol hasta su labor como actual diputado provincial. Remarcó que hay un letargo en dar soluciones a la gente que las “necesita hoy no mañana”.

En el programa Hablemos en Serio estuvo el pre candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Enzo Cornejo. En una larga entrevista el dirigente recorrió sus inicios y sin dudas tuvo un lugar aparte el recorrer el momento en el que participó de un programa de Responsabilidad Social Empresaria que implementó para la Villa Obrera, la Electrometalúrgica Andina y que se llamó “Ponéte la Camiseta”. Hay que recordar que en ese momento la conducción de la comunicación de la empresa estaba a cargo del periodista Roly Olivera.

Cornejo recordó el mal momento que vivía por aquel entonces su club “Independiente de Villa Obrera”. En las cercanía del Club, a metros del Super Obrero, en una pared había una pintada que decía “Bienvenidos al Infierno”, en alusión directa a los Diablos Rojos del Club. “Con el programa repintamos la pared y colocamos “cambio de juego”, recordó el dirigente del PRO.

El club a Cornejo le trae recuerdos de la infancia “pues es la tierra de mis abuelos y siendo muy joven pude ser su presidente”. Es por eso que rescata el apoyo de la EMA hacia el lugar y “la gente reconoce lo futboleros que somos en la zona”, dice con orgullo, en hincha de Villa Obrera.

Ese rescate que se hizo con la Responsabilidad Social Empresaria “sirvió para que los chicos pudieran compartir y a través del juego relacionarse con la gente”, explicó Cornejo. En el proyecto no estaba solo el fútbol “sino que a los chicos se los incentivaba con ayuda escolar, con un comedor y de esa forma podíamos fortalecer a toda la familia de la Villa”.

El compromiso de Cornejo en la zona se debía a que como comerciante tenía una farmacia, cerca de la villa, al otro lado de la Avenida Benavidez, del lado de Rivadavia. “Desde ese momento soy hincha de Villa Obrera. Cuando me preguntan digo que soy de River y Villa Obrera. Ahí se vive de otra manera el fútbol, hay una pasión única”.

En ese momento “Vila Obrera participó del Torneo Argentino y recorrió 156 localidades de todo el país y nos coronamos campeón del Argentino B”.

Lo cierto es que los caminos de la vida llevaron al dirigente del club de una Villa muy popular a desembarcar en la política partidaria. “En 2013 llegue al PRO, en ese tiempo Mauricio Macri no tenía idea que podría ser presidente de la nación. Ganamos una gran PASO y en varias localidades del país logramos meter varios diputados y el PRO tuvo una mayor relevancia”. Entre las figuras que llegaron a ocupar puestos legislativos se destacan estaban Miguel del Sel o el Rabino Bergman.

Sobre la realidad política del PRO en San Juan y las críticas que han recibido en los últimos tiempos manifestó que “a mi me tocó una parte de ellas, pero siempre estamos con el propósito de cambiar. El hecho de participar de una lista de consenso, en el segundo lugar de Juntos por el Cambio, lleva a que muchas personas se quieran unir al partido. Hemos comenzado con un proceso de reconstrucción de nuestro partido que muchos sanjuaninos lo van como una posibilidad de volver al gobierno”. Es por esto que destacó el trabajo que vienen haciendo con PRO Mujer y los jóvenes.

Cornejo también destacó el liderazgo de Marcelo Orrego, con quien fue compañero en la escuela primaria “y la vida nos fue reencontrando”. Agregó que “tenemos un desafío importante para cambiar la realidad del país”.

De acuerdo al dirigente “esta elección de medio término es la última oportunidad que tenemos de defender la institucionalidad del país. No es un relato que defendamos la institucionalidad, la justicia. Hay un avasallamiento del kirchnerismo donde la propiedad privada, Vicentín, la reforma del Ministerio Público Fiscal, el ir por la Justicia es un cuestión que me preocupa”.

En sus críticas al gobierno nacional, el diputado provincial y presidente del PRO sanjuanino manifestó respecto a la educación que “nosotros siempre hemos hablado que la presencialidad tiene que ser política de Estado, pasó un año y medio y los chicos no han tenido clases. La educación es la puerta al futuro y lamentablemente no fue política de Estado.”

Respecto a la labor que ha tenido la oposición desde la Cámara de Diputados, afirmó que “hemos aportado con 8 legisladores 518 proyectos, aprobamos los DNU para brindarle al gobierno todas las herramientas necesarias para que el gobernador pueda dirigir el barco en esta situación crítica. Esto es ser responsables, es tener una oposición crítica y constructiva porque en definitiva vos le tenés que solucionar el problema a la gente que lo tiene todos los días. La gente espera soluciones hoy no mañana. Vos salís del anillo de la Circunvalación y la gente lamentablemente la está pasando mal”.

Por último, respecto al plan de vacunación COVID afirmó que “el tema sanitario es prioridad y tenemos que dejar de improvisar que es lo que la gente espera”