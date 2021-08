Entusiasmados con el PreViaje

Ya el 90% de las agencias locales se sumó a la propuesta.

Aseguran que hay muchas consultas tanto de los sanjuaninos que quieren viajar como de quienes quieren visitar la provincia.

Las agencias de turismo locales ponen todas sus fichas en el programa PreViaje 2 para movilizar al sector afectado fuertemente por la pandemia.

Hay buena adhesión de las empresas y esperan una repercusión similar en los sanjuaninos.

“Con el PreViaje, en San Juan hay un 90% de empresas que ya se han inscriptos. Y las que no se inscriban, van a quedar afuera de un montón de beneficios”, explicó a Zonda Diario el secretario de Agencias de Turismo de la Cámara de Turismo de San Juan, el empresario Gustavo Chávez.

En este contexto, contó que “hay muchas consultas, pero no hay muchas reservas”. Sobre esto aclaró que “es normal, porque el sanjuanino es muy de comprar sobre la fecha. Compran en octubre y noviembre, para viajar en diciembre y en enero”. Teniendo en cuenta esto, el empresario proyectó que “si todo sigue como está, vamos a tener una buena temporada. Somos optimistas y creemos que esto no va a volver para atrás, más que nada por el tema de la vacunación”.

“Es importante remarcar que, en algún momento, el PreViaje, va a ser de inscripción obligatoria para las empresas, así se pueden dar los beneficios”, añade.

En sintonía con Chávez, la reconocida empresaria Silvia Yafar opinó que este programa ayudará a que la temporada de verano sea buena. Asimismo opinó que la repercusión va a ser mejor que la del año pasado.

“El año pasado se desconocía mucho. Habría mucha incertidumbre y no habían vacunas, ahora hay mejores condiciones”, dice Yafar. “Ya hay mucha gente adherida porque hay un conocimiento previo. Pero el año pasado hubo poca publicidad, no se conocía mucho y la gente estaba temerosa, no había vacunas y no mayores certezas”, expresa.

“Hay muchas consultas tanto para la gente que quiere viajar como de quienes quieren venir a San Juan”, asegura.

Entre los destinos más buscados por los sanjuaninos están Las Cataratas y también la Patagonia.

Sobre el programa en si, Yafar consideró que está muy bien armado y es una herramienta de importancia. “Esta muy bueno para reactivar la economía y fomentar que la gente viaje en el país, que se anticipe y que tenga un beneficio. Es un plan muy bien diseñado donde todos ganan. La gente aún esta temerosa de salir al exterior y a quien le gusta viajar quiere hacerlo y me parece que va a ser una temporada interesante”, señala.

Los beneficios del plan

Previaje es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor de tu viaje en crédito, para viajar a destinos dentro del país, desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022.