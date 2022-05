Entró en el Récord Guinness por devolver un libro 47 años después

Una mujer ten los Estados Unidos tardó 47 años en regresar un libro; por lo cual tuvo que hacer un pago tan grande que la llevó a estar incluida en el libro de récords Guinness

Normalmente, las personas que van a las bibliotecas y sacan libros tienen un tiempo determinado para regresarlos. Si necesitan quedarse con ellos más tiempo pueden pedir prórroga. Pero existe una persona que entró al libro de récords Guinness por tardar en entregar un libro un poco más del término recomendado.

En las bibliotecas de todas las ciudades pueden pedirse prestados libros para leerlos en casa, aunque a veces se complique un poco aquello de la devolución, son muchas las personas que no recuerdan regresarlo, incluso se olvidan que tienen el libro o lo pierden, con lo cual se quedan sin libro y con una gran deuda, eso fue lo que le pasó a Emily Canellos-Simms, una mujer de la ciudad de Kewanee, en el estado de Illinois, que tardó 47 años en regresar un ejemplar de “Days and Deeds”, un libro de poemas para niños escrito por Burton Egbert Stevenson, por lo cual se hizo acreedora a la multa más alta que haya existió en el mundo, razón por la cual fue incluido en el libro de los récords Guinness.

Lo más particular de todo es que no fue Emily quien pidió prestado el libro; el 19 de abril de 1955, si no su madre, quien olvidó devolverlo. para cuando la señora Canellos-Simms lo encontró, en 2002, la multa de dos centavos diarios se había acumulado de tal manera que tuvo que pagar USD 345,14, esto hizo que Emily regresara a la biblioteca con un cheque y con la cantidad reflejada por las multas que juntó, siendo este calificado como una de las multas más grandes por un libro que fue devuelto 47 años después.