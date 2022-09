Entregaron más de 200 escrituras de viviendas

El vicegobernador Roberto Gattoni, realizó la entrega de escrituras de viviendas a sus nuevos propietarios, en el marco del convenio de adhesión y colaboración recíproca entre la Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la provincia de San Juan y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en San Juan.

Cabe señalar que unos de los objetivos del acuerdo referido es brindar seguridad jurídica a los beneficiarios de soluciones habitacionales generadas con financiamientos de obra pública y a partir del otorgamiento correspondiente al título de propiedad.

El acto fue llevado a cabo en el Centro de Convenciones y estuvieron presentes los intendentes de la municipalidad de la ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi; de Pocito, Armando Sánchez; de Albardón, Jorge Palmero; de Zonda, Miguel Atampiz; de Rawson, Rubén García; el secretario de Viviendas y Hábitat, Robert Garcés, y el director del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Yornet; la titular del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chimbas, Noelia Tortarolo; el presidente del Concejo Municipal de Rivadavia, Juan Cruz Córdoba; entre otros funcionarios.

En la ocasión, el titular del Poder Legislativo comunicó los saludos del gobernador Sergio Uñac que no pudo estar presente por cuestiones de agenda. Seguidamente, dijo que “el gobernador me decía que este es uno de los actos más lindos, más sentido a los que le gusta concurrir por el significado que tiene la entrega de las escrituras a quienes durante tanto tiempo han sido poseedores de su vivienda pero no tenían el documento, el papel que acreditara definitivamente la titularidad del mismo. La tranquilidad de los dueños o en el futuro de sus hijos y nietos, de que esa casa definitivamente les pertenece y de que nada ni nadie les puede objetar o discutir su titularidad”.

A su turno, el director del IPV, sostuvo que “venimos trabajando en distintos proyectos de regularización dominial del Instituto Provincial de la Vivienda, siempre digo que este momento es tan importante como cuando uno recibe las llaves de la vivienda porque de esta manera uno cierra un circulo virtuoso en el cual el Estado se comprometió a cumplir con el objetivo de entregar viviendas para los habitantes de la provincia y por otro lado el compromiso de los propietarios de abonar sus viviendas y tener esta escritura. En muchos casos las escrituras se entregan en forma parcial por el sentido que si no están canceladas se entrega la escritura y la hipoteca. Esto es muy importante aclararlo porque la hipoteca va a favor del IPV. Una vez que terminan de cancelar la vivienda, ahí se les entrega la escritura definitiva”.

Por último, las autoridades realizaron la entrega de escrituras a los propietarios de las casas pertenecientes a los cincos departamentos mencionados al comienzo de la nota.

Fuente: Si San Juan