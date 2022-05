Entregaron el premio Joven Empresario Sanjuanino 2022

Lo ganó un empresario del sector minero. Este año, la premisa fue impulsar el gremialismo empresarial.

Como todos los años, CAME, organizó en San Juan una nueva edición del premio Joven Empresario Sanjuanino, donde decenas de empresarios locales participaron. Muchos fueron reconocidos con menciones y Alberto González, de Goland S.R.L ganó el premio principal. Ahora, el empresario del sector minero competirá a nivel nacional con los ganadores de las otras provincias y quien gane tendrá apoyo nacional e internacional en su emprendimiento, además de la difusión de sus servicios.

En este contexto, el presidente de la Federación Económica de San Juan y referente provincial de CAME, Dino Minozzi, puso el foco en la importancia de formar nuevos dirigentes empresariales. “Tenemos que empezar a participar más para defender nuestros derechos. Queremos preparar empresarios con la capacidad gremial empresaria. No todos los dirigentes gremiales son buenos empresarios y no todos los empresarios exitosos, son buenos gremiales empresarios. Es muy importante despertar el interés en la dirigencia empresarial en los jóvenes. ha habido un vacío dirigencial en las últimas dos décadas en el país.

Por su parte Emmanuel López, coordinador de CAME Joven, recalcó que “siempre trabajamos impulsando el empresariado joven proponiendo herramientas para que a todos se nos haga más fácil, con la intención de tener mejores oportunidades de negocios y que siga el crecimiento y desarrollo de nuestras provincias. Tenemos que empezar a entender que somos el futuro y tomar las decisiones que nos corresponden. No podemos seguir teniendo la postura de dejar en manos de personas mucho mayores las decisiones que a nosotros van a afectarnos en nuestras profesiones en los próximos 20 o 30 años.