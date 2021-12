Entre el 4% y 5% de la cerveza que se consume es artesanal

La cervecería artesanal tuvo un crecimiento importante en la provincia. Hoy tiene buen espacio comercial en bares y eventos. Las perspectivas que tiene el sector son buenas y en crecimiento.

Rafael Pérez Romero es licenciado en alimentos y un reconocido enólogo del ámbito local.

En su metié con los vinos ha elaborado para importantes empresas del país y sobre todo ha buscado opciones para satisfacer la demanda de vinos particulares del mercado internacional.

Pero desde hace un tiempo a la fecha incursionó en otra actividad, la elaboración de cerveza artesanal.

Con un grupo de profesionales amigos se embarcó en esta actividad, que de acuerdo a lo que el manifiesta “tiene mercado y puede expandirse en el tiempo”.

Explica que en la actualidad “la cervecería artesanal ocupa el 4 o 5% del total del consumo en la provincia”, por lo que hay mucho por hacer y crecer.

Lo cierto es que el boom de la cervecería artesanal en la provincia comenzó aproximadamente hace 10 años y en los últimos siete se consolidó con una importante cantidad de elaboradores de este producto.

El emprendimiento que maneja junto a otros colegas produce la cerveza Mandrake y es una de las alternativas que tiene el sanjuanino a la hora de tomar buena cerveza.

A la producción de la cerveza, Pérez Romero la toma como algo similar al vino, “es un producto que el público lo está requiriendo y hay mucha avidez de probar nuevos estilos de cervezas”.

Agrega que “con el grupo con qué trabajo, amigos de más de 40 años, hemos tratado de lograr este producto con el mismo conocimiento que podemos tener en el tema vino. Así lo aplicamos en la cerveza”.

El profesional manifiesta que “La provincia perdió una gran industria en el tema de cervezas, tales como la Cervecería San Juan. Inclusive en la época de esplendor de la cervecería industrial en San Juan se llegó a plantar lúpulo y cebada para satisfacer la demanda de la cervecería industrial”.

Respecto al trabajo que hacen los elaboradores artesanales de cerveza de San Juan sostiene que “estamos abasteciendo a un público qué está requiriendo a este producto. También tratamos de luchar con otras cervezas que pueden venir desde otras provincias que no son tan artesanales o de mayor producción”, de hecho, remarcó que “ante el crecimiento de la cervecería artesanal, la industrial puso tipos de cerveza que vienen de la artesanal como la IPA”.

Sobre el mercado

Pérez Romero sostiene que en la provincia “hay una gran cantidad de productores de cerveza para ellos mismos.

Hacen algunas pequeñas tiradas para consumo propio o de algunos amigos. También, hay una cantidad de productores que están haciendo su propia cerveza para abastecer el mercado de bares y eventos con el barril y la chopera”, que de a poco van teniendo lugar entendiendo que los costos son menores que la cerveza industrial.

Explica que “las producciones artesanales somos un pequeño porcentaje del consumo total de cervezas en la provincia hoy se consume mucha más cerveza industrial que la artesanal pero cada día va aumentando cada día más el porcentaje de cerveza artesanal”.

Respecto al crecimiento de este tipo de cervezas sostiene que “hay tantos estilos de cervezas artesanales como distintos tipos de consumidores. Creo que cuando se prueba una cerveza artesanal de buena calidad es muy difícil volver a una industrial”.

Pérez Romero sentencia que “siempre se dice que el vino como la cerveza son un camino de ida. Cuando uno está en un rango de vinos de 100 a $200 pasa al de 300 a $500 y nunca más prueba los vinos que están atrás. Con la cerveza pasa exactamente igual”.

Agrega que “cuando uno está acostumbrado a una cerveza industrial prueba una artesanal y después le es muy difícil volver a la industrial por qué no siente absolutamente nada no tiene gusto, no tiene sabor, no tiene aroma”.

LA FRASE “Nosotros tomamos a la cerveza como un alimento. En la actualidad hay un público que demanda este tipo de productos y cumplimos con la misión de abastecer al sector”.

UN POCO DE HISTORIA CERVECERA SANJUANINA

Pero, la historia de la cervecería en la provincia se remonta a 1870 cuando el comerciante español Tomás González proyecto a industria en la provincia.

De acuerdo a lo que publica Destino San Juan, en base a los textos de Fernando Mó, “sin conocimiento de la técnica, González, pidió ayuda a dos cerveceros alemanes, Eduardo y Arnoldo Rosenthal, a quienes invitó a trasladarse desde Alemania en 1878. Estos fueron los que finalmente fundaron la cervecería alemana en la provincia.

Antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial, los Rosenthal quisieron volver a su tierra y vendieron la cervecería a José Estrada, Manuel Gutiérrez y Guillermo Yornet.

Después Gutiérrez vendió su parte a Luis Morchio y José Solimano quienes constituyeron la sociedad anónima Cervecería San Juan Limitada, junto a Yornet y a Manuel Márquez. Esta cervecería cerró en 1976 en San Juan.

Casi el mismo tiempo que se instalaban los Rosenthal en San Juan, en la década de 1890 los hermanos Pablo y Alfonso Storni, de origen suizo, establecieron una cervecería en avenida 25 de Mayo esquina Mendoza.

Allí, fabricaron cerveza suiza hasta la Primera Guerra Mundial y entonces Alfonso Storni, padre de la famosa poetisa Alfonsina Storni, viajó a Europa para volver años después.

La historia marca que el último intento de producir cerveza en San Juan fue de Víctor García Pareja quien en la década del ’80 instaló una pequeña fábrica en la ruta a Albardón donde produjo la cerveza Río San Juan.