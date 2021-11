Enteráte que necesitás para ingresar a Chile

Entre los requisitos está el pago de un seguro Covid, que cuesta 11 mil pesos por persona. Chile habilita desde el 1 de diciembre algunos pasos. Agua Negra no está entre ellos.



Chile habilitó algunos pasos para que los extranjeros y chilenos residentes y no residentes puedan ingresar a su territorio, en un plan que llama Plan de Liberación de Fronteras.

Los Argentinos tienen como una de sus alternativas turísticas a Chile. El tema es que dentro del contexto de pandemia se pusieron restricciones al ingreso de personas a los efectos de tratar de controlar la circulación viral del Covid-19. Pero a partir del 1 de diciembre se hizo el lanzamiento del Plan de Liberación de Fronteras donde se habilitaron siete pasos fronterizos. Dentro de estos quedó fuera el de Agua Negra en los que se habilitaron en diciembre y también ocurrirá lo mismo en la liberación de otros que se producirá en enero.

Pese a no poder pasar al vecino país por el paso que une a San Juan con Coquimbo, el que quiera hacerlo por otros pasos deberá cumplir con algunos requisitos.

Desde la Dirección de Relaciones Institucionales del gobierno de San Juan, Marcelo Fretes manifestó que “se necesita un PCR con menos de 72 horas, un esquema de vacunación que tiene que validarse en el pasaporte sanitario de ese país”.

Agregó que “este esquema de vacunación lo tienen que registrar en una pagina web que tiene Chile- https://www.c19.cl/-, donde se tiene que validar el mismo”. Se explicó que esta gestión no se tiene que hacer de un día para el otro, pues hay demoras para que tenga la confirmación. “Luego de ello te llega un código QR, que es el que te solicitan en el ingreso a Chile, en el área de migraciones”, explicó Fretes. En caso de no tener este registro, de acuerdo a lo que explicó el funcionario sanjuanino “se tiene que hacer cuarentena”.

También se tiene que pagar un “seguro Covid, para evitar cualquier tipo de problemas. El mismo tiene una cobertura médica de 30 mil dólares”. Vale aclarar que el pago de este seguro médico también es solicitado cuando ingresan extranjeros a Argentina. El costo de este seguro es de 11 mil pesos que se pueden pagar con las distintas tarjetas de crédito, de acuerdo a lo publicado por diferentes medios nacionales.