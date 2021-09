Enterate qué le regalo a Sabrina Rojas su nuevo novio

La modelo quedó sorprendida por el gesto romántico de su pareja.

Sabrina Rojas debutó este jueves en el teatro Metropolitan Sura con el espectáculo Desnudos, en el que comparte cartel junto a Brenda Gandini, Mercedes Scápola, Gonzalo Heredia y su ex, Luciano Rojas, el padre de sus dos hijos Fausto y Esperanza. En su vuelta a la calle Corrientes, la actriz recibió una grata sorpresa de parte del Tucu López, su nuevo amor.

El conductor le mandó un hermoso ramo de flores al camarín con un mensajito emotivo que decía: “Feliz estreno hermosa”. La modelo quedó sorprendida por este gesto y decidió agradecerle al Tucu por el romántico regalo. “Sos todo lo que está bien”, le escribió en una historia de Instagram.



A principios de este mes, Rojas blanqueó que está comenzando una relación con el Tucu López, luego de su separación de Luciano Castro, con quien estuvo una década en pareja. Los actores tienen una muy buena relación porque aceptaron trabajar juntos en la obra teatral, más allá de la ruptura. Ya soltera, ella se animó a darle una nueva oportunidad al amor al conductor.

“A mí la vida me sorprendió con un compañero que no sé si va a durar dos meses, tres años o la vida”, comentó Sabrina respecto al vínculo con el Tucu en una entrevista con el ciclo Cortá por Lozano. “¿Como fue el flechazo? Porque se los ve a los dos muy on fire, Sandra…”, bromeó la conductora Verónica Lozano. Y Rojas no se quedó atrás con la respuesta: “¡Estoy como una adolescente! Cuarentona, separada, dije: ‘¡Yo vivo la vida!‘”.

Fuente: Teleshow