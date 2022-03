Enteráte que le pasó a Chano en un recital

El intérprete de “Mecha” subió al escenario en un teatro de Ituzaingó y dio que hablar.

Chano Charpentier se presentó este sábado en Ituzaingó para brindar un show.

Pese a que debía ser un momento de disfrute tanto para él como para sus fanáticos, causó preocupación por la forma en que se lo vio mientras cantaba sus canciones.

Muchos usuarios en twitter manifestaron que Chano no estaba apto para dar un concierto y lamentaron su estado de salud: “Nunca vi tan mal a Chano cómo en este recital, tocó una hora apenas pudiéndose mantener parado, tengo el alma rota de verlo así”; “¿Nadie se dio cuenta que Chano no podía hacer un recital en ese estado? Un límite te pido.

La salud mental importa más que dar un buen show”.

Hoy no era el mismo Chano, apenas se podía mantener parado, se ayudaba con el pie del micrófono porque si no se caía.

Las luces le molestaban, entonces no abría los ojos. No se acordaba las letras de las canciones, tuvo que salir mínimo tres veces del escenario para tomar aire y se fue sin saludar.

Los que estuvimos siempre te conocemos y nos duele verte así, perdido, sin ganas”, agregó otra usuaria.

Qué le pasa a Chano Charpentier

El 26 de julio de 2021, Chano Charpentier protagonizó un confuso episodio con la policía y terminó con un balazo en su abdomen.

Eso provocó que lo operaran y le extrajeran un riñón, el bazo y parte del páncreas. Con el correr de los días, el músico se recuperó e incluso dio su testimonio sobre lo ocurrido.

En medio de su rehabilitación en una clínica especializada, Chano grabó un video y expresó: “Hola queridos amigos, soy Chano desde el Hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel de médicos, clínicos, enfermeros que me trataron como nunca me han tratado en mi vida”.

“Quiero agradecer, fundamentalmente, a los medios. A los chicos que están pasando frio abajo, los cronistas”, destacó.

“Esta no es una manifestación caprichosa, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas, asique me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento”, contó por aquel entonces.

“Necesito muchísimo respeto, no solo por mi sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción”, pidió.