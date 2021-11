Enterate que le dijo Ana Rosenfeld a la China Suárez

La abogada habló de “la tercera en discordia” entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el programa de Luis Novaresio y liquidó a la actriz.

Invitada a Debo Decir (América), Ana Rosenfeld cargó fuerte contra Eugenia China Suárez al ser consultada por la participación de la actriz en el escándalo que protagonizó como tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

La abogada habló sobre la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi luego del escándalo: “En este momento se perdonó. Están juntos. Y el tiempo dirá si Mauro se mereció el perdón que Wanda le está dando”, declaró.

Después del ida y vuelta de opiniones con el resto de los invitados, incluyendo el conductor del programa, Rosenfeld dijo: “Si una mujer sabe que el hombre que Recordando también lo que ella sabe sobre cómo la empresaria había recibido la noticia, indicó: “Se enteró cuando salió a la luz a través del celular de Mauro y Wanda estalló en las redes. Podemos llegar a opinar. Yo no lo hubiera ventilado públicamente, primero lo hubiera tratado de resolver entre cuatro paredes. Porque si después le perdonás la vida a alguien y aceptás un montón de explicaciones y reconciliaciones, lo mejor es tomarse un poquito más de tiempo. Pero bueno, ella es explosiva. Así que, ni bien se enteró, lo dijo”.

está tentando está casado o en pareja, tampoco habla bien de ella. También deja mal al hombre”.

Luego de sobre un debate sobre la participación que le dieron los medios de “la culpable” a La China Suárez más que a Mauro Icardi la abogada concluyó: “Generalizando un poco hay algo que es fundamental: te pueden engañar o podés creer que, realmente, la relación anda mal y que tenés cabida. Pero no podés, simultáneamente, pensar en tres tipos a la vez. Y encima pensar que ese jugueteo va a ser inocente o sin consecuencias”. Además, afirmó: “No era una única relación que tenía vía redes la China con Mauro. Supuestamente, salieron a la luz que hubo otros intentos. ¿El que pica, pica es? ¡No!”.

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara y ex letrada de Carolina Pampita Ardohain, detalló los motivos por los cuales no tendría a La China Suárez como cliente y no dudó en expresar que no le cree nada a la actriz su descargo en el cuál sostuvo que todos los hombres le mienten.

Semanas atrás, invitada a “Podemos Hablar” (Telefe), Ana Rosenfeld fue contundente: “No, de ninguna manera, soy una mina de códigos”, comenzó su relató.

“Primero no solamente por lo que está pasando con Wanda y Mauro, sino también la gente no resiste un archivo y conociendo también el precedente en su momento de Benjamín con Pampita, no”, manifestó. Y agregó: “Ese día también me resultó triste y nefasto. Porque decir todos se están separando, pobre piba siempre es inocente, todos los hombres le mienten a la China Suárez”, dijo, desestimando el tremendo descargo que hizo la actriz cuando explotó el Wandagate, en el que también disparó contra sus ex parejas (dos de ellos padres de sus hijos) y sus ex mujeres.

“Yo no me la como esa. A mí no me emociona a esta altura de la vida que una mujer diga que es engañada por todos los hombres, todos le dicen que se están separando, que todos le dicen que están pésimo con su mujer”, opinó. “Es un verso muy conocido con mis años de experiencia, cuando una mujer sostiene que ‘es engañada por todos los hombres es para justificar una infidelidad'”, cerró.