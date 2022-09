Enterate qué famosa actriz de Hollywood confirmó que es bisexual

Aprovechó una anécdota durante una entrevista de TV para hablar sobre su sexualidad. La actriz aprovechó una divertido pasaje de su entrevista con Jummy Fallon para hablar de su sexualidad.

Casual, como sin querer pero claramente adrede, Susan Sarandon confirmó que es bisexual en The Tonight Show de Jimmy Fallon, uno de los programas televisivos más importantes del mundo.

Entre risas y como parte de una divertida anécdota de mascotas, la actriz norteamericana volvió a enloquecer a sus fans en todo el planeta con su aparición.

La confirmación llegó cuando contaba lo triste que estaba por el fallecimiento de sus perros y cómo su hijo la animó a buscar gatos como mascotas. En medio de la anécdota soltó: “Y yo soy bi (bisexual), así que…”.

Absolutamente consciente de su declaración, la actriz se encogió de hombros y buscó complicidad en el conductor y en los asistentes al show.

Fallon, entre risas, preguntó: “Espera, ¿quieres decir que te gustan los perros y los gatos?”

“Soy fluida”, remató Sarandon.

Esta no es la primera vez que Sarandon habla de su sexualidad, de hecho, en 2015, la actriz declaró en una entrevista con Ellen DeGeneres que estaba buscando de manera activa un nuevo amor: ”Dejaría abierta la edad, el color, incluso el género. Estoy abierta. Aumenta tus posibilidades, ¿cierto?”.

En 2017, la estrella de Rocky Horror Picture Show dijo a la publicación LGBTQ+ Pride Source que su sexualidad era “abierta”. “Sí, soy abierta de mente. Mi orientación sexual está curiosa para quien quiera intentarlo, se podría decir. Eso sí soy seria en la monogamia, así que no he tenido una gran cantidad de parejas. No es como que haya recibido muchas ofertas tampoco”, decía entonces.

Y en 2021, compartió en un episodio del podcast Divorced Not Dead que no le importaba el género de las posibles parejas, solo que estuvieran vacunadas contra el COVID-19.

Así, la declaración de Sarandon no debería ser una sorpresa dadas las numerosas veces que ha declarado explícitamente su atracción por las mujeres en el pasado pero sí es notable que por fin haya utilizado la palabra “bi” (bisexual) para describirse a sí misma, aunque haya sido en un contexto de broma.

Las miradas cómplices entre la actriz y el conductor hicieron delirar al público queer y las redes sociales se encendieron con mensajes de adoración.

Sarandon es una histórica defensora de los derechos LGBTQ+ y es ícono queer desde su interpretación de Janet Weiss en The Rocky Horror Picture Show. También protagonizó la película de vampiros The Hunger, en la que ella y Catherine Deneuve tuvieron su propia escena de sexo.

La actriz está acostumbrada a causar sensación. Meses atrás se había viralizado un video en el que a los 75 años se la veía más sexy que nunca. Exuberante , la estrella aparecía rodeada de asistententes preparándose para una filmación.

“Tengo 75 años″, responde con orgullo la actriz cuando una de las estilistas la elogia por su look.

Espléndida, pero sobre todo vigente por sus banderas, Sarandon volvió a enloquecer a sus seguidores.