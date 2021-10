Enterate qué dijo Wanda para enfrentarse a las fanáticas de Maxi López.

Wanda Nara suele generar reacciones de todo tipo en sus redes sociales con sus posteos, y en ocasiones sus seguidores le pasan factura por actitudes o bien por las palabras con las que acompaña las imágenes. En este caso, la esposa de Mauro Icardi compartió en Instagram una serie de fotos con sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, y recibió una gran cantidad de comentarios negativos a raíz de la frase con las que las acompañó.

“El amor de tu vida puede ser más de uno”, escribió la rubia junto a las imágenes en las que se la ve compartiendo momentos junto a los niños, en referencia a que es madre de cinco hijos. Sin embargo, sus seguidores optaron por reflotar la versión de una supuesta infidelidad en la que habría incurrido Wanda con Mauro Icardi mientras estaba casada con Maxi López, y se lo hicieron saber.



“Ah, pero Maxi López no lo sabía”, “Si sabrás que pueden ser más de uno”, “Eso lo tenemos claro”, y “Si lo sabremos que en tu vida hay varios (amorres) empezando por Maxi que ese es el verdadero amor de tu vida, pero como te gusta la plata, para vos el amor no tiene valor tiene precio”, fueron algunas de las frases que le escribieron a Wanda Nara. Ella se mantuvo al margen de estos comentarios, como suele hacer, quizá porque no esperaba tamaña reacción de sus propios seguidores sobre su exesposo.

