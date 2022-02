Enteráte que dijo Thelma Fardin por la anulación del juicio a Juan Darthés

A través de las redes sociales, Thelma Fardin compartió su tristeza porque se anuló el juicio a Juan Darthés por violación cuando estaba entrando en su etapa final.

“Un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero porque no hay jurisdicción”, explicó la actriz en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En su descargo, la denunciante lamentó que se diera marcha atrás en una causa que costó muchísimo esfuerzo llevar adelante. “Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos.

El mensaje hoy es la impunidad. Viajé a Nicaragua, ahí dijeron que había que juzgarlo; después este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”, relató.

Y agregó: “Después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos, eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada? Para que hoy tres tipos digan ‘no, no hay jurisdicción’ cuando un juez ya se había expedido sobre el tema”.

En ese sentido, enumeró todos los organismos que se involucraron para que avance el juicio y que incluyen la colaboración de tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes, cooperación internacional, movimiento de mujeres y reflexionó: “Si en un caso como el mío pasa esto, ¿qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la Justicia?”.

Mariela Labozzetta, titular de La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), confirmó la noticia y su sorpresa por la decisión del tribunal con el proceso ya tan avanzado.

Durante su descargo, Thelma Fardin aseguró que esta determinación tiene una sola función: evitar que se juzgue a Juan Darthés. “Sabíamos que nos ibamos a encontrar con piedras en el camino, pero esto es raro. Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que ocurra esto en un juicio que ya estaba en su etapa final”, se preguntó.

Y añadió: “Evidentemente no quieren que se juzgue, porque es tan contundente que lo único que quieren es evitar la Justicia. Pero a nosotras nos piden que vayamos a la Justicia. Fuimos y estamos en la Justicia y esto es lo que están diciendo, esta bestialidad: que todo lo hecho hasta acá no sirve para nada”.

Luego de compartir su angustia e indignación, Thelma Fardin se mostró fuerte para que la causa siga su curso a pesar de los palos en la rueda. “Este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local”, remarcó.

Como cierre de su descargo, la actriz remarcó que no quebraron su voluntad y luchará para que se haga justicia. “Vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen. No se termina acá. Estoy cansada, pero no estoy vencida”, concluyó.

Desde el entorno de la actriz sospechan que lo que se quiere es evitar una sentencia, pero buscarán llevar la causa la Corte Suprema. Según pudo saber TN, la Fiscalía puede recurrir el fallo ante el Tribunal Superior-que tiene jurisprudencia contraria a lo que resolvió la cámara-.

Por otra parte, si en Brasil no se dicta un veredicto absolutorio o una condena, la causa de Nicaragua, la orden de captura y la circular roja van a seguir vigentes.

Otra cuestión a tener en cuenta que ante la nulidad o prescripción, Juan Darthés seguirá sin poder salir de Brasil porque lo van a detener para su extradición a Nicaragua.

