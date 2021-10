Enterate qué dijo Juan Viale sobre Wanda Nara

La conductora sentó postura en el escándalo entre la mediática, Mauro Icardi y la China Suárez. Fiel a su estilo, lanzó su opinión sin filtro.

Este sábado, Juana Viale se metió de lleno en el escándalo de Wanda Nara en el programa La noche de Mirtha (El Trece). Sin filtro, la actriz destruyó a la mediática con una filosa frase.

Cuando Viale recibió en el living del programa a la especialista en medios Adriana Amado, la profesional le pidió: “Hablemos de Nara también por favor, basta de tanta política”. Lejos de esquivar el tema, Juana retrucó con la pregunta: “¿Wanda o la China?”.

Al mostrarse defensora de la mediática, la conductora exclamó: “¿Sos fan de Wanda?”. Entonces Amado respondió: “Yo le sigo la carrera ella desde antes de Maxi López”. Rápida de reflejos, Juana Viale lanzó incisiva: “¿Qué hacía Wanda Nara antes de Maxi López?”. A lo que la invitada contestó: “Intentaba ser famosa”.

Finalmente, la nieta de Mirtha Legrand comentó: “Vamos a hablar de Wanda, de la China, de Icardi que es un gran… futbolista. No me salía, pero bueno, ahora no va a ni entrenar porque anda mal ‘del corazón’, pobre. Sí, pobrecito». Luego, entre risas Juana Viale agregó: «Me fui de eje…. volvé, Juana. No opines”.

En estos últimos días, Wanda Nara ha estado en el ojo de la tormenta mediática por sus fuertes declaraciones y sus erráticos posteos. En este sentido, llamó la atención la osada foto que publicó la mediática y después borró cuando Mauro Icardi estalló de furia.