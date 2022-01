Enteráte porqué los españoles no miran a Jimena Barón

Se quejó de que no está recibiendo la atención a la que está acostumbrada y llegó a una conclusión desopilante: el culpable es Morrison, su hijo.

Jimena Barón se encuentra en Europa, donde está grabando algunos programas de Por el Mundo (Telefe). Muy activa en las redes sociales, la actriz y cantante comparte cada momento de este viaje en el que cuenta con un acompañante de lujo: Morrison, su hijo de 7 años.

Con el humor que la caracteriza, ‘La Cobra’ sorprendió a sus seguidores con una inesperada pregunta en su cuenta de Instagram. “Che, ¿qué onda? En España siento que ni me miran”, se indignó. Y la conclusión a la que llegó fue desopilante.

Para que el remate sea a un más inesperado, Barón primero subió una foto en la que posa muy sexy y, a modo de epígrafe, comentó: “Lo que imagino”. Luego posteó una instantánea a la que tituló “lo que ven”, donde se la puede ver volviendo de hacer compras con un look muy distendido.

Barbijo, poncho, bidón de agua”, enumeró sobre la imagen. Y por último, una flecha señala a ‘Momo’ como “niño anticonceptivo”.

Intimidad diaria y sin convivencia: Jimena Barón contó los pros y los contras de salir con ella

Cuando terminó su participación como jurado de La Academia (eltrece), Jimena Barón estaba en pareja con Matías Palleiro, el ex de la cantante Melina Lezcano. Sin embargo, ahora su vida sentimental es un misterio, ya que desde España compartió una lista de su “currículum” para encontrar un hombre que la acepte tal cual es.

La Cobra contó los pro y las contras de salir con ella. Como positivo destaca que le va muy bien económicamente y puede comprarse sus propias carteras, además garantiza buen sexo todos los días.

En los aspectos que pueden ser negativos para la otra persona, expresó que suele cambiar mucho de opinión, que no es tan cariñosa y que en caso de convivir con alguien quiere que tengan cuartos y baños separados.

El currículum de Jimena para encontrar un amor sincero

“Este año, en mayo, cumplo 35. Tengo un hijo de 7 casi. Puedo salir un tiempo, la tengo a Mari -la niñera-, pero pasado el momento citas si no se llevan bien con mi hijo se deberán tomar el palo por más increíbles que sean en la cama”, fueron las primeras palabras que escribió la cantante en sus historias de Instagram.

La lista continuó con otros ítems: “Me va re bien gracias a Dios, no necesito plata, me compro mis propias carteras y todo lo que me hace feliz. Si al otro le va mejor que a mí me da mucha alegría y pretendo lo mismo al revés. No soy celosa, tampoco pelotuda. No reviso cosas, no me revisa nada nadie. No aspiro a convivencia. Si sucediera apuesto a cuartos y baños separados”.

Y sumó: “No sueño con casarme, si es muy importante no me negaría. Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable y dármela en la pera una vez por semana, ponele. La fisura no es un estado que me agrade. Soy bastante más estructurada de lo que parezco y bastante menos loca. Cocino solo con ganas. No puedo vivir sin mate y sudokus o autodefinidos. Los domingos día familiar”.

La Cobra contó qué espera de una pareja

Por último, se puso más picante: “El sexo es diario y espectacular. Tu vida no me la compartas toda porque no creo que me interese toda y no me gusta fingir. En realidad no me sale y me da paja. Creo en las vidas compartidas sin compartir toda la vida. Soy muy divertida y graciosa, no tan cariñosa, pero me dejo”.

“Tengo un carácter bastante fuerte, pero voy a una terapia excelente hace dos años y logré cambiar muchas cosas. Respiro antes de hablar pero siempre hablo. Cambio mucho de opinión, me fascina viajar, comer, leer, conocer, charlar. Estoy un poco harta de estar sola siendo bastante clara y espectacular”, cerró.

Fuente: TN