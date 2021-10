Enterate el motivo por el que la China Suárez regresa al país

La llegaría al país a fin de mes en medio del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. En la nota, los detalles.

Esta semana se abrió un nuevo capítulo en la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Tras varios días de silencio absoluto, este miércoles La China Suárez decidió dar su versión de los hechos, luego de ser víctima de violentos ataques tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación, al ser señalada como la culpable de la crisis que atraviesa el matrimonio.

En un extenso descargo, la actriz habló de «inexperiencia» a la hora de vincularse con los hombres y de ser «engañada» por ellos. «He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo», comentó en su defensa.

Ahora, revelaron cómo transita este difícil momento: «La China no está mal, para nada. Está bien. Tranquila. Sabe que hay mucho quilombo. Pero en España no para de trabajar. Está re bien», indicó una fuente cercana de la actriz a la revista Para Ti. Luego aseguraron: «La China no va a parar con todo esto hasta que la otra no lo haga», haciendo frente a los ataques de Wanda.

Finalmente, aseguraron que hubo un cambio de planes de último momento y que la actriz regresa a Buenos Aires a fin de mes. «Pronto termina de grabar y vuelve a Buenos Aires con toda la familia. Rufina quiere volver a Buenos Aires, extraña a su papá, Nico Cabré: habla todos los días con él», aseguraron.