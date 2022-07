Enterate cuando llenas el formulario para mantener los subsidios de energía

Se definió cuando podrás completar el formulario para mantener los subsidios a la energía eléctrica y gas natural por red.

A nivel nacional se definió los días que se tendrá que llenar el formulario para mantener los subsidios energéticos. Las primeras semanas se deberá hacer la carga según la terminación del DNI del solicitante:

0 – 1 – 2: entre el 15/7 y el 19/7.

3 – 4 – 5: entre el 20/7 y el 22/7.

6 – 7 – 8 – 9: entre 23/7 y el 26/7.

El proceso para seguir con los subsidios

Desde este viernes 15 de julio está disponible el formulario para la inscripción de usuarios que quieran mantener los subsidios al consumo de gas y electricidad por la segmentación de tarifas, que regirá, según informaron, a partir del próximo 1° de agosto. La Secretaría de Energía comunicó cuáles son los requisitos para mantener los subsidios en la boleta de los servicios.

“A partir del 1° de agosto comenzarán a regir las tarifas de acuerdo con las tres franjas fijadas por el decreto dictado hace un mes por el presidente Alberto Fernández”, informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

El plan elaborado durante la gestión de Martín Guzmán en Economía fue confirmado por su sucesora, Silvina Batakis.

Según informaron, deben ingresar sus datos todos aquellos que consideren que deben mantener el subsidio.

Los datos se cruzarán con los que tiene el Estado y, una vez cotejados, comenzará a cobrarse la tarifa plena y con los diferentes subsidios, según corresponda.

Cómo inscribirse

El formulario está disponible en argentina.gob.ar/subsidios o en la aplicación Mi Argentina. También se otorgarán turnos -anses.gob.ar/turnos- para realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de ANSES o en las empresas distribuidoras (EDESUR, MetroGas, EDENOR).

El formulario pedirá el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y cuánto gana de bolsillo. Un correo te llegará cuando completes y envíes el formulario, indicándote qué categoría provisoria te corresponde.

Se debe completar un formulario -para los dos servicios- por DNI. Sólo se puede llenar una vez y tendrá carácter de declaración jurada.

Para acceder al beneficio, informaron, se habilitará el formulario de Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), que permite mantener la tarifa plana y no tener aumentos a aquellos grupos contemplados en el Decreto 332/2022, publicado en el Boletín Oficial.

Qué datos pedirán

-Documento de Identidad

-N° de Trámite

-Nombre y apellido

-CUIL

-Género

-Fecha de nacimiento

-Datos socioeconómicos

-Situación laboral

-Datos de contacto

-Domicilio declarado por el usuario

-Código penal

-Relación con el domicilio

-Datos del servicio de la luz

-Datos del servicio de gas

-Datos del grupo conviviente

Funcionarios del Gobierno señalaron que esperan que el proceso de inscripción en el registro se complete de modo rápido. Se prevé una campaña de información pública para advertir a la población sobre los cambios en las condiciones. Consideran que el trámite es equiparable a la inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el que mas de 7 millones de personas completaron el trámite.

Tres escalas

Alto: pagarán la tarifa plena quienes tengan ingresos mensuales totales del hogar que superen los $ 333 mil pesos (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2 según el INDEC), tres o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

Medio: para los usuarios de este nivel, el incremento no podrá superar el 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. En 2021, fue del 53,4%. Por lo tanto, el aumento no podrá superar el 42,72%. Comprende a quienes posean ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no tengan más de 3 inmuebles y no tengan 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Social: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. El incremento no podrá ser superior al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Es decir, no podrá ser superior al 21,36%.

Quiénes no deben anotarse en RASE

También, si la persona es electrodependiente no debe completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debe hacerlo para solicitar el de gas.

Además, si en el domicilio funciona una entidad de bien público no corresponde hacer el trámite. En este caso, se puede solicitar la tarifa diferencial para entidades.

Formulario RASE para subsidio de luz y gas

El Gobierno nacional confirmó que en los próximos días estará disponible el formulario RASE para los subsidios de luz y gas en la web https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

Para inscribirse hay tres formas o canales de ingresar el registro:

En el formulario RASE

En las oficinas de la ANSES

En las oficinas de los prestadores de servicios

