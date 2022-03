Enterate cual es la nueva película de Francella

El formidable actor argentino sale a escena nuevamente con una comedia.

Guillermo Francella interpreta a Miguel Flores en “Granizo”, comedia que se estrena este miércoles en Netflix.

Asume a un exitoso meteorólogo al que se le viene el mundo y la fama encima y que debe lidiar con las redes sociales, el ataque del público y el avance de las redes sociales sobre la profesión, algo que el intérprete asegura que pasa en los castings.



“En los castings preguntan a los actores cuántos seguidores tienen y son elegidos en muchas ocasiones por ese motivo, como si eso generara convocatoria en una novela o película. Hay casos puntuales, sin dar nombres, que no pasó nada, no va ni un espectador a verlo”, dijo Francella en una entrevista con Télam, en la que sostuvo: “Eso me parece terrorífico”.

Al revés de lo que suele suceder, no fue el director de la cinta, Marcos Carnevale, quien le acercó “Granizo” al actor para que le pusiera la piel a Flores, sino que fue todo lo contrario.

“Nicolás Giacobone me lo ofreció, cuando filmaba ’Animal’ con Armandito Bo. Me contó la historia de este meteorólogo que estaba escribiendo, me dio el libro y me gustó, me gustaban varias cosas que me parecieron muy interesantes para la época actual. Tenía un montón de cosas que me parecían piolas y pensé en Marcos”.

El personaje de Flores está en la cúspide de la ola. A cargo del servicio meteorológico desde hace 20 años, el canal le ofrece tener su propio programa en el prime time.

Sin embargo, en esa primera emisión, “El infalible”, como se autodefine, anuncia una apacible noche veraniega, que se se ve sacudida por un granizo furioso. Al otro día, debe enfrentarse con un mundo que lo culpa por las pérdidas materiales y él decide escabullirse a Córdoba, donde tiene una hija a la que hace tiempo no visita.