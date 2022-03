Enterate como conocer a alguien por su escritura. La Lic. en Psicología y Grafóloga, Elizabeth Martínez explica qué esconden los ocho aspectos básicos de la escritura.

La Lic. Elizabeth Martínez aclara de entrada que no se debe confundir el ámbito de la psicología con el de la grafología. “Un grafólogo elabora perfiles psicológicos, pero no realiza terapia clínica, eso solo es incumbencia del psicólogo u otro profesional a fin”.

“El hecho de que yo sea psicóloga y grafóloga, es solo una sincronía pero se puede ser grafólogo sin ser psicólogo, son disciplinas relacionadas pero independientes una de la otra”.

Indica que “la finalidad de la grafología, es observar lo que los trazos reflejan: el comportamiento, el carácter y el temperamento de quien lo produce, así como aspectos fisiológicos, ambientales, socioculturales e históricos de la personalidad”.

“El grafismo es individual e inconfundible, es decir que cada persona posee una escritura que jamás se confundirá con la de otra. No existen dos grafismos iguales”, destaca.

“Todos los idiomas pueden ser analizados grafológicamente, además de los tatuajes y grafitis.Entre sus ventajas, se encuentra su transparencia, objetividad y verificabilidad, ya que no requiere una interpretación intuitiva”.

“La grafología es sistemática, organizada y categórica. Sus métodos son científicos, comprobados y comprobables, entrega un análisis profundo de la personalidad del escribiente”.

“Esta técnica proyectiva, también tiene la ventaja de poder administrarse de forma masiva en un periodo de tiempo estimado en 10 minutos”, agrega.

En lo personal, la profesional suele utilizar una batería de tests que combina la técnica grafológica con otras psicológicas, dependiendo del tipo de perfil que se requiera.

A tener en cuenta

Según explica la profesional, los ocho aspectos básicos de la escritura, permiten comprender:

ORDEN: la capacidad organizativa de la persona, sus ideas, su adaptación al orden o a los deberes sociales.

INCLINACIÓN: evalúa la necesidad de vincularse, de participar de la presencia de otros.

DIRECCIÓN: refleja las fluctuaciones del ánimo, del humor y de la voluntad. Expresa el modo como afronta el sujeto los obstáculos que se interponen a los objetivos deseados.

FORMA: expresa la modalidad de ser, mostrando su creatividad y llegando a su individuación o por lo contrario, el sometimiento a los cánones aprendidos.

DIMENSIÓN: expresa nivel de autoestima y nivel de expansión sobre el medio circundante.

PRESIÓN: manifiesta el nivel de energía psicofísica.

CONTINUIDAD: muestra el grado de unión, homogeneidad, equilibrio y regularidad en las tendencias, en las ideas, en las necesidades y en la conducta de un individuo.

RAPIDEZ: relacionada a la capacidad de reacción que posee una persona ante las distintas situaciones que se le presentan en la vida. Determina el ritmo vital del individuo.

“También estudiamos los trazos iniciales y finales de las letras, los gestos tipos que son aquellos movimientos característicos de la escritura que supone una impronta única y particular del autor”.

“Realizamos el análisis de cada una de letras por separado y por supuesto el estudio de la Firma y Rúbrica, que nos aporta el contenido más inconsciente de la personalidad”.

Aclara que el análisis debe ser adaptado en función de la edad del escribiente, entre otras variantes. “Comenzamos, desde los dos años, con el análisis de garabatos, para luego estudiar sus dibujos y finalmente la escritura del niño o adolescente donde los parámetros de los módulos de cálculo son modificados”.

FORMACIÓN Y EMPLEOS

Elizabeth Martínez es Lic. en Psicología y Grafóloga. De esta última carrera, se recibió en 2008 y desde entonces trabaja con esta técnica proyectiva combinándola con la ciencia psicológica. Se especializó en Grafoanálisis infanto- juvenil, Grafología Forense, Grafoselección de Personal y Orientación Vocacional. Su tesis de la Lic. en Psicología, fue sobre Grafología en la Universidad Católica de Cuyo.

Pertenece al Gabinete Psicológico del Cisem 911. Es asesora técnica del Área de Psicología y Grafología del Instituto de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en SJ.

Además, coordina grupos terapéuticos de apoyo, brinda cursos y talleres de distintas temáticas y realiza perfiles PsicoGrafológicos, para distintas empresas.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!