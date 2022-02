Enseñarán gratis a las mujeres cómo defenderse. El sábado 19 de febrero en el Parque de Mayo, un profesor de artes marciales y especialista en seguridad personal dará una clase intensiva para evitar ataques. El único requisito es llevar un alimento no perecedero.

El próximo sábado 19 de febrero de 20 a 22 hs, el especialista en seguridad personal y profesor de artes marciales, Fernando Alberto Cartofiel dictará un seminario de defensa personal sólo para mujeres.

El taller será intensivo y tendrá como lugar el Parque 25 de Mayo, más precisamente el espacio verde frente al MHU (Museo Historia Urbana).

Según explicó el profesional, oriundo de Mendoza, el objetivo es que las mujeres que asistan aprendan técnicas defensivas ante intento de robos, arrebatos, entraderas, violaciones, asaltos con armas blancas y otras situaciones de peligro.

Fernando Cartofiel es instructor de artes marciales y defensa personal. Dicta clases y seminarios en diferentes países latinoamericanos. Cuenta que elige San Juan para los cursos porque “es una de las provincias que tiene más violencia de género y más casos de femicidios. Lamentablemente se destaca sobre el resto del país por ser una provincia que maltrata a sus mujeres”.

De hecho, San Juan fue la primera provincia del país en empezar el año con el femicidio y violación de una nena.

Aprender a defenderse

“El seminario se va a enfocar en las mujeres y en las situaciones a las que suelen verse expuestas tanto en la calle, vía pública, cuando van a retirar dinero de un cajero, en un bar, en un boliche cuando salen con sus amigas, cómo pueden resolver diferentes situaciones de violencia o acoso de un esposo golpeador”, explica.

“Vamos a desarrollar un abanico de técnicas para aprender pero sobretodo les van a servir para tener más autoconfianza y desarrollar habilidades que les permitan no convertirse en futuras víctimas de las estadísticas de femicidios y violencia de género en San Juan y el país”, agrega.

Fin solidario

En relación con la modalidad, no se busca recaudar dinero . Es totalmente gratuito. Solamente se pide a las participantes un alimento no perecedero que luego serán donados a familias humildes y gente en situación de calle.

“Este seminario parte del intento de ayudar a las mujeres y luego, gracias a estas donaciones, poder ayudar a quien lo necesita y está pasando por un mal momento”.

Agradecimiento

Según Fernando, no hay mayor satisfacción y regalo que recibir durante el año cartas manuscritas, al mail o al whatsapp, de mujeres que han asistido a sus cursos. “Me dan las gracias o se acercan al siguiente seminario y me dan un abrazo porque pudieron terminar con una relación tóxica, una pareja abusadora o golpeadora, porque tuvieron la fuerza y técnica para hacerse valer y evitar ser golpeadas”, destaca.

“Otras mujeres me agradecen por lograr repeler a un asaltante y lograr defenderse en la calle. Esas cosas me llenan de satisfacción, no hay mayor recompensa que el agradecimiento”.

Para más información, comunicarse al celular 264-4856171.