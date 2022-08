Encuentran sano y a salvo a un exarquero de Desamparados

El ex futbolista está en España. Su familia lo buscaba desde aquí porque estaba incomunicado.

El ex futbolista Leandro Evangelisti, surgido de las inferiores de Estudiantes y que vivió en San Juan cuando defendió la camiseta de Desamparados, apareció sano y salvo en España. Su familia había iniciado una campaña desde aquí para ubicarlo.

Evangelisti, de 40 años, viajó a Mallorca hace pocos días. Pero desde el domingo no se había comunicado con sus allegados, lo que generó alarma y preocupación.

Además, y según explicaron, ese mismo día la policía había hallado el teléfono celular del ex jugador en una playa, lo que dio origen a distintas hipótesis sobre su paradero.

Uno de sus hermanos comenzó a pedir información a través de las redes sociales, mientras la policía española continuaba la búsqueda en una zona conocida como Can Pastilla, en la isla de Mallorca.

Finalmente, este jueves Evangelisti fue hallado en el hotel donde se hospedaba en esa ese lugar, donde fue a radicarse por cuestiones laborales.

Evangelisti debutó en la primera de Estudiantes en 2003, y luego pasó por Unión de Santa Fe, Quilmes, Desamparados de San Juan, Sarmiento de Chaco y Camioneros, entre otros.