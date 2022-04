En total, 250 mil sanjuaninos percibirán los bonos de refuerzo económico

Tras el anuncio que realizó el gobierno nacional acerca de la entrega de bonos a jubilados y pensionados y a otras sectores de la población vulnerables económicamente, Raúl Romero, director de ANSES UDAI – RAWSON ,explicó los alcances y condiciones que deben reunir los interesados.

El funcionario indicó que “el gobierno nacional, a través de ANSES, va a generar un refuerzo. Lo hace a través de lo que se ha denominado, una política pública de refuerzo a los ingresos a los sectores más vulnerables del país.

En ese sentido, se han dispuesto medidas concretas. Una de ellas, es abonar un bono de 12 mil pesos a jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los dos haberes mínimos, estamos hablando del límite de los 65.265 pesos”.

En este caso, los beneficiarios estarán recibiendo esa acreditación extraordinaria en el mes de mayo, según afirmó Romero.

Por otro lado, señaló que: “el otro sector alcanzado por el beneficio son los trabajadores informales, los monotributistas sociales, los monotributistas que pertenecen a las categorías A y B y también los trabajadores de casas particulares.

Este grupo recibirá una acreditación extraordinaria también en mayo de 18 mil pesos, que se pagarán en dos cuotas de 9 mil pesos”

“Este grupo deberá inscribirse. Tenemos mucha expectativa porque en San Juan serían 150 mil trabajadores beneficiados. Hay que sumarle, un poco más 100 mil jubilados y pensionados que podrán recibir el bono”, destacó.

Además, Raúl Romero de ANSES -UDAI RAWSON detalló cómo será el procedimiento para que puedan acceder al bono los trabajadores independientes.

“Se ha habilitado un procedimiento de inscripción que se extiende desde este 21 de abril hasta el 28 de abril. Los interesados podrán actualizar los datos para acceder a 18 mil pesos. Se puede hacer en la pagina web de ANSES, en el apartado Mi Anses, ingresando con su propia clave”, dijo.

Luego en el mismo sitio a partir del 28 de abril estará disponible un formulario, que tendrá carácter de declaración jurada.

El funcionario destacó que: “desde el 5 de mayo ya estará disponible la información de las solicitudes aceptadas y el pago comenzará a partir del 19 de mayo”

Con respecto a la forma de abonar que tendrán estos bonos, Romero aclaró que: “el pago será por transferencia bancaria. La posibilidad de haber bancarizado a muchos ciudadanos que no tenían cuentas fue muy oportuno. La gran mayoría ya tienen cuentas abiertas y habilitadas pero si no tuvieran cuenta vigente, desde ANSES, nos encargaremos de abrir esa cuenta, que será gratuita y en un banco oficial para que se pueda percibir el beneficio”

Romero resaltó que la condición para recibir el bono, es simplemente ser titulares de monotributos sociales y de categorías A o B. “No se exige otro requisito”, dijo.

Destacó que luego del pedido de solicitud, habrá un periodo de evaluación. “Es importante, esa evaluación porque se va a cotejar información relacionada con ingresos y gastos del solicitante. Para realizar esa evaluación socioeconómica que debe superar el monto indicado en el decreto. Si no se supera la solicitud no se aprueba”

“Lo que determinará que sea aprobada o no, es que la persona no debe tener ingresos superiores a los dos salarios mínimos vital y móvil, que no realice gastos por encima del importe señalado, y que no tenga una serie de propiedades que están debidamente establecidas por AFIP como por ejemplo más de una propiedad inmueble destinada a habitación o que no tenga registrado un automotor en los últimos 12 meses.

Esa información va a permitir identificar a la persona que está en una verdadera situación de vulnerabilidad económica” concluyó Romero.