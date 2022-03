En sus marcas, listos…

Desamparados y Peñarol, representantes sanjuaninos en la tercera división del deporte más popular en nuestro país, están a tres días de comenzar una nueva temporada. Con planteles prácticamente nuevos, pero con entrenadores conocidos, se preparan para el debut del domingo. El Víbora lo hace de local y el Bohemio viaja a la Patagonia.

Cuenta regresiva. Quedan horas para que los representantes de San Juan salgan a la cancha para debutar en la temporada del Federal A.

Por la primera fecha del campeonato, Desamparados recibe este domingo a las 17.00 a Ferro de General Pico. El cotejo será en el Bicentenario, ya que el Víbora no tiene su estadio en condiciones por problemas con el pozo de agua.

Por su parte, ese mismo día a las 18.00, Peñarol jugará de visitante frente a Cipolletti, en Río Negro. Para esta presentación, los sanjuaninos viajan mañana rumbo a la Patagonia para llegar el sábado a primera hora.

Los dos representantes de nuestra provincia tienen algo en común. Primero, que se han renovado en gran parte respecto a la temporada pasada, incorporando casi una veintena de futbolistas cada uno. La otra similitud es que los entrenadores son viejos conocidos.

En Puyuta seguirá Marcelo Fuentes, que cuando terminó el torneo pasado se desvinculó. Sin embargo, al encarar el presente campeonato decidieron la continuidad del DT.

Mientras que, por el lado de Chimbas, el entrenador será Cristian Bove, que vuelve a dirigir al Bohemio tras un paso anterior que fue exitoso, que incluye el ascenso a esta categoría.

Por otra parte, uno de los problemas más grandes que deberán enfrentar es la distancia. Los sanjuaninos son los equipos de la zona Sur que más viajarán en la etapa clasificatoria. En estas largas 34 fechas, harán 27.500 kilómetros cada uno.

Llega la hora de la verdad y, más allá de todo, las ilusiones se renuevan.

kilómetros que recorrerán:

27.500

REFUERZOS PUYUTANOS

ARQUEROS

Alan Minaglia (29 años, proveniente de Chicago). Julián Lucero (26, Juventud Unida de San Luis). Jairo Díaz (29, Alianza). Ezequiel Neira (21, Instituto).

DEFENSORES

Guillermo Pfund (32, Peñarol). Marcos Cabrera (36, Juventud Unida SL). José Cesarini (29, Ferroviario de Corrientes). Julio Sacallán (32, Peñarol). Laureano Puñet (22, El Linqueño).

MEDIOCAMPISTAS

Nicolás Quiroga (26, FADEP Mendoza). Saúl Abecasis (25, Boca Unidos de Corrientes). Javier Pereyra (20, Cruz del Sur de Bariloche). Iván Caravaca (26, Sol de Mayo de Viedma). Lucas Seimandi (20, Olimpo de Bahía).

DELANTEROS

Nahuel Velázquez (21, Mitre de Santiago). David Romero Neyra (27, Andino de La Rioja). Luis Leguizamón (33, Chaco FE) .

REFUERZOS BOHEMIOS

ARQUEROS

Leonardo Corti (40, San Martín SJ). Agustín Quiroz (22, Brown de Adrogué).

DEFENSORES

Ramiro Alderete (24, Chaco For Ever). César More (32, Chaco FE). Agustín Paredes (20, Newell’s). Matías Rodríguez (23, Brown de Adrogué). Jano Martínez (21, Quilmes). Leonardo Felissi (20, Rivadavia de Lincoln).

MEDIOCAMPISTAS

Juan Pablo Varona (26, Huracán LH). Lucas Saucedo (33, San Martín Mendoza). Ignacio Heim (22, Brown de Adrogué). Abel Peralta (32, Estudiantes de Caseros). Franco Lepe (28, Alianza). Raúl Zelaya (33, Gimnasia y Tiro Salta). Franco Fernández (23, River de Junín).

DELANTEROS

Maximiliano Ozurak (30, Chaco FE). Javier Martínez (23, Real Pilar FC). Rubén Tarasco (27, Rivadavia de Lincoln).