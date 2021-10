En SJ se reciben 3 denuncias de abuso sexual infantil por día

Es el promedio diario que registra la UFI ANIVI. Desde febrero a la fecha se registraron 390 denuncias que tuvieron diferentes finales.

Desde el 26 de febrero pasado, fecha en la que se puso en marcha la UFI ANIVI, se registraron 390 denuncias de abuso infantil. En promedio hay 3 presentaciones por día y los profesionales adjudican esto a la difusión de los casos que tienen una resolución final, como también a la concientización sobre este tema que es de suma gravedad.

“El abuso sexual y el maltrato físico sexual infantil es un tema delicado. Tratamos de darle el tratamiento más rápido posible y lo menos revictimizante para la víctima y para la familia”, explicó el fiscal coordinador de la UFI ANIVI, doctor Raúl Iglesias.

“Tratamos de hacer conocer la existencia de esta unidad fiscal que no cierra las puertas y hay un fiscal 24 horas. Pero también tenemos hay toda una estructura, una cúpula de contención que se activa cuando ingresa una víctima”, añadió.

“Buscamos rapidez frente a la investigación porque estamos hablando de una gran conflicto familiar. Se trata de niños y niñas que han contado algo que les ha pasado y hay que darle toda la contención posible y no estigmatizarlo”, añadió.

Iglesias destacó sobre las denuncias que en muchas “hay desestimientos, otras pasan a juzgados de menores y distintas cuestiones que hay que discriminar. Todos son abusos pero la modalidad va cambiando”.

Pornografía

Recientemente salieron a la luz varias causas iniciadas contra personas vinculadas a la difusión y producción de contenidos pornográficos con menores involucrados. Sobre esto Iglesias explicó que “han disminuido bastantes los reportes”. “En algunos casos no se puede determinar la existencia de una persona en particular porque son temas muy técnicos y merece una investigación bastante compleja”

LA VISIÓN DE UNA FISCAL

Por su parte la doctora Valentina Bucciarelli, fiscal de la UFI ANIVI, consideró que “se están consiguiendo condenas que nunca terminaban así como en el caso del abuso sexual simple que quedaban sin resolución” Destacó que “a nivel mundial es un mínimo lo que se denuncia por diferentes razones” pero explicó que ahora “hay mayor concientización ya en el ámbito educativo se avanza con la ESI” (educación sexual integral) y además influye “la difusión de los casos que tienen condenas”.

“HAY QUE CUIDAR LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DEL NIÑO”

Según explica la licenciada en psicología, Mariela Serra Mestre, especialista en niños y adolescentes, “la situación de abuso es grave para el psiquismo de cualquier persona pero en el caso del niño que es mucho más vulnerable y está en formación, representa una situación que hay que abordar urgente”.

Para Serra Mestre, “uno tiene que hacer foco en el niño, en creerle, acompañarlo y que no se sienta culpable, que no sienta que ha provocado nada”.

También es importante el abordaje psicológico para el chico y la familia, lo que va a permitir que las secuelas sean menores.

“Es una situación que a la familia le cuesta aceptar, se vive con mucha angustia por parte de los padres, por eso es prioritario que estén acompañados por profesionales”.

“Hay que diferenciar cuando un niño no menciona que ha sufrido el abuso, los padres pueden hacer una consulta de manera preventiva pero en el caso de chicos que lo mencionan, es importante tener el acompañamiento inmediato”, agrega.

En cuanto a las posibles secuelas, dependen del tipo de abuso, del vínculo, del tiempo de abuso, de los recursos psíquicios, del contexto familiar y su contención o de si es vulnerable”.

Para la psicóloga, hay que cuidar mucho la intimidad y privacidad del chico. “A veces sin darse cuenta, las familias exponen la identidad del chico o las vivencias y esto lo hace más vulnerable”.

También advierte que si el colegio abordó la situación, seguirá siendo un espacio de confianza y no de amenaza. “A veces, después de un trauma les cuesta volver a ingresar, pueden manifestar miedos o fobias, entonces será conveniente un cambio de institución”, aconseja.

“Muchas veces los padres pueden hablar de su trabajo instalando el hábito de hablar para que el chico haga lo mismo”.

Síntomas a tener en cuenta

En cuanto a los síntomas de un posible abuso, Serra Mestre indica que “el chico puede generar una conducta de irritabilidad por la culpa, también algunas conductas de erotización como masturbaciones que antes no tenían, dolores de panza, de cabeza, angustia de separación, pesadillas, terror nocturno, entre otros”.

