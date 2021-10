En SJ no se cursará los sábados

Las mesas de exámenes nuevamente pasarán para febrero y marzo del 2023. Además se van a distribuir libros y volverá a ponerse en vigencia el programa Conectar Igualdad con la entrega de computadoras.

Escribe: Omar Andrada

Al menos 190 días de clases. Esa es la meta para el ciclo lectivo 2022 que se estableció en la 112.ª asamblea del Consejo Federal de Educación que se realizó el jueves pasado.

Si bien es cierto allí se determinó que para mitigar los efectos de la pandemia de Covid -19 se implementará el cursado los días sábados, eso regirá para otras provincias, no para SJ.

También se consensuó que la fecha de inicio de clases será el 2 de marzo, del 11 de julio y hasta el 22 del mismo mes se concretará el receso escolar de invierno. La asistencia a clases será hasta el 20 de diciembre y las mesas de exámenes correspondientes al mes de diciembre se trasladarán a febrero y marzo.

Esto es para “respetar los 45 días de licencia del personal docente, hasta que se autoregule todo lo que tiene que ver con lo académico, organizacional y el propio sistema” dijo el ministro de Educación de la Provincia Felipe de los Ríos.

Además anticipó que se van a entregar libros “para nuestro idioma, Matemática, Ciencias Sociales y Naturales a todos los alumnos de la República Argentina en el nivel Primario”.

No obstante aclaró que no son libros comunes, sino que ya vienen estructurados” para que los alumnos los lleven a sus casas todos los días, tengan actividad presencial o virtual, hasta que se termine el ciclo lectivo.

Asimismo indicó que en el Nivel Medio, “volverá Conectar Igualdad y se entregarán las computadoras”.

Posteriormente y ante la decisión de la Nación de extender las clases a los días sábados explicó que “nosotros ya lo venimos haciendo pero no lo vamos a hacer obligatorio ya que seguirán habilitados para los chicos que necesiten acompañamiento pedagógico, a través del programa PRASIR”.

Amplió que San Juan “es una de las pocas provincias que tiene 10 herramientas pedagógicas, otras alternativas para mitigar este desfasaje curricular por la falta de tiempo para la presencialidad provocada por la pandemia, por lo tanto esto no es para San Juan sino para otras provincias”, concluyó.

Felipe de los Ríos (ministro de Educación de SJ)

LA PRUEBA APRENDER SERÁ EL 1 DE DICIEMBRE EN TODO EL PAÍS

El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa (SEIE), implementará la evaluación estandarizada Aprender 2021 en forma censal para aproximadamente 770 mil estudiantes de sexto grado de las 23 mil escuelas primarias argentinas.

Las alumnas y los alumnos serán evaluados en Lengua y Matemática. Además, se aplicarán cuestionarios complementarios tanto para las y los estudiantes como para los equipos directivos, con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Los resultados de la evaluación Aprender 2021 estarán disponibles para especialistas y el público en general a partir de junio de 2022, integrados en un informe que dará cuenta del desempeño del nivel primario en Argentina durante 2021.

