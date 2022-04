En SJ la CAMARCO trata temas estratégicos. Con la presencia de importantes referentes del sector y representantes de las 24 jurisdicciones del país se realizará hoy en la provincia.

Escribe: Omar Andrada

Las cuestiones más relevantes como las problemáticas regionales que afectan al sector serán abordadas hoy en el 139° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) que tendrá por sede a San Juan.

En la convocatoria a la que asistirán más de 140 participantes de las 24 jurisdicciones del país se tratarán temas estratégicos para la construcción en general y también aquellos que en la provincia tienen un gran potencial como la energía y la minería, aseguró Julián Rins, Presidente de la delegación San Juan.

El titular de la CAMARCO local indicó que en el marco nacional se abordarán problemas generales como el bajo nivel de obra pública y también privada y otros coyunturales como el faltante de insumos y sobre todo de repuestos y gasoil.

Pero remarcó que “será muy importante para la provincia analizar que la principal fortaleza que tiene SJ es la minería por el volumen y por la inversión extranjera directa ya que a través del mercado de capitales un grupo de empresas va a invertir 4 millones de dólares”.

Para explicar la importancia de la minería expresó que “solamente del sector que corresponde a la UOCRA actualmente hay más de 2 mil trabajadores en los proyectos de exploración y preliminares de Josemaría a lo que se suman los puestos permanentes en Veladero y Gualcamayo, además de otros gremios como AOMA y STOTAC que tienen fuerte presencia”.

Estimó que cuando Josemaría llegue al pico de su producción se incorporen otros 2 mil más de la UOCRA.

“La realidad nacional es distinta. Hay provincias vecinas con un nivel de obra pública muy bajo”

La deducción la realiza desde el punto de vista que para la licitación de dos tramos del camino desde Rodeo hacia la mina van a necesitar 500 personas.

En ese contexto analizó que “cuando se construya la planta de proceso o las obras complementarias, oficinas, campamentos etc. va a generar una alta demanda de mano de obra que probablemente no pueda ser abastecida totalmente por la provincia”.

Reveló que con los trabajadores de UOCRA se ha llegado a los 10 mil trabajadores, “lo que es muy buen número”, porque “si tomamos las cifras de la pandemia estamos justo en la mitad. Se han incorporado 5 mil nuevos trabajadores”. A lo que agregó que el promedio estuvo siempre por debajo de los 10 mil y el máximo fue durante la construcción de Lama que llegó un poco más de 12 mil empleos.

Sobre las perspectivas futuras auguró que son muy buenas porque en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia que se realizará hoy el gobernador anunciará que la inversión en obra pública va a ser la mayor de los últimos 10 años. Aseguró que la inversión no es solamente en las 4 mil viviendas que se están construyendo, sino que se prevé construir 4 mil más, más obras como el velódromo de ciclismo, diques, hospitales, de saneamiento como cloacas, eléctricas más allá de las que ya están en curso como el Acueducto San Juan.

Por todo esto se considera de singular importancia el Consejo Federal que tiene por sede a SJ.

PRESENCIAS

Entre las figuras relevantes que asistirán al Consejo se encuentran Gerardo Martinez, Secretario General de la UOCRA; el Arquitecto Carlos Augusto Rodriguez, Secretario de Obras Públicas de la Nación y

el gerente ejecutivo de Relaciones Institucionales de la Dirección Nacional de Vialidad, Federico Stiz. Además estarán presentes el vicegobernador de la Provincia, Roberto Gattoni y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino.

Entre los oradores estará Sergio Rotondo (presidente de Golden Mining) que va a comentar cual es la situación de la minería en el país. También el presidente de IESA (Integración Energética Argentina) e integrante de la Secretaría de Energía de la Nación , Agustín Jerez que disertará sobre la energía en el país.

AGENDA

Ayer se realizó la actividad que organizó la rama Joven en el Salón Los Morrillos. Hoy, desde la 8 se concretará el Consejo Federal en el Hotel Del Bono.

Por la mañana se tratará la coyuntura del sector y por la tarde en un ámbito de debate interno la Cámara fijará las nuevas estrategias del sector.

