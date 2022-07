En SJ hay más de 300 conductores inhabilitados por infracciones

Acerca de

Hasta la fecha en SJ hay 359 conductores inhabilitados por infracciones al momento de transitar por las calles. Así lo establece el REPAC, Registro Provincial de Antecedentes de Conductor, que funciona hace varios años donde se van registrando los puntajes en negativo que recibe cada conductor infraccionado.

De acuerdo la sanción que recibe cada conductor hay días de inhabilitación y al ser notificados de los mismos deben entregar su licencia de conducir hasta que se cumpla el plazo establecido.

Del total de inhabilitados, un 12% no contaba con la licencia o estaba vencida y otro 12% circulaba con la tarjeta verde vencida. Un 11% no contaba con el seguro correspondiente. Mientras que un 10% circulaba sin cinturón y otro porcentaje similar sin casco. Un 3% no tenía la RTO. Y otro 3% fue por alcoholemia.

Por este último puntaje se inhabilitan 10 días. Si el conductor completa 80 puntos, recibe 20 días, en el caso de tener 100 puntos, 30, con 150 90 día y al llegar a la sanción máxima de 200 puntos se corresponden con 2 años de inhabilitación para conducir.

En la actualidad, el 46% de los sancionados recibió 10 días de inhabilitación; el 17%, 30; el 16%, 20; el 6%, 90 días y un 4% 2 años.

Para Carlos Romero, Director de Tránsito y Planeamiento de Movilidad, los datos del REPAC en referencia a la cantidad de inhabilitados evidencian que “en SJ hay un crecimiento del parque automotor que genera un mayor tránsito y la necesidad de revisar la infraestructura”.

“Después de la pandemia se incremento la micromovilidad, o sea más sanjuaninos circulan en bicicletas y motocicletas. También hay un vuelco al transporte público y esto genera más tránsito”, indicó el funcionario.

En este sentido, Romero dijo que hay que seguir trabajando fuertemente en tanto en “el control, la educación e infraestructura y por eso la provincia se encuentra trabajando con Nación para elaborar un plan de movilidad sustentable”.

Romero explicó que para que los infractores recuperen su licencia, se estableció un curso para la reeducación de los conductores.

“Hay un gran nivel de reincidencia y para eso venimos trabajando con los reincidentes y los cursos. Hay perfiles de infractores que requieren un tratamiento de contenidos en forma particular.

No es lo mismo quien reincida en alcohol o velocidad, a quien reincide en no disponer del seguro. Son cuestiones que hay que trabajar de modo distinto”, explicó el funcionario.

Los cursos se iniciaron en el 2020. “Tuvimos muchas instancias porque más allá de plasmar contenidos se busca evidenciar la sensibilización”, dijo.

“Queremos incorporar testimonios de familiares de víctimas de accidentes de tránsito en el corto plazo y con eso vemos que hay una mayor sensibilidad de los que asisten al curso en torno a lo que significa conducir un vehículo en la vía pública”.