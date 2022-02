En SJ, hay 50 millones de kilos de uva menos que en la cosecha anterior. El pronóstico de cosecha de uvas para la presente vendimia indica que San Juan tendrá un 10% menos uvas que el año pasado. Hay que esperar a la semana próxima donde se conocerá el de Mendoza para evaluar cual será el porcentaje nacional de caída en la producción.

Escribe: Víctor García

El pronóstico de cosecha del Instituto Nacional de Vitivinicultura indica que hay un 10% menos uvas en San Juan con respecto a la vendimia anterior. Por segundo año consecutivo la producción de uvas tienen un retroceso en volumen de producción.

También en la zona norte, la provincia de La Rioja tendrá una disminución del 9% en el volumen de cosecha.

San Juan, como segundo productor del país tiene un retroceso en la producción y se estima que para la presente vendimia se han de cosechar unos 50 millones de kilos de uva menos que en 2021. Vale marcar que la estimación que se hizo por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura tiene un margen de error del 5%, por lo que el volumen puede variar hacia arriba o abajo de acuerdo a como se den las condiciones de producción de aquí al final de la vendimia.

Tiene que marcarse que en San Juan en 2021 se cosecharon un poco más de 5,3 millones de quintales contra los 4.8 que se esperan para la presente vendimia. La estimación en la provincia de San Juan se hizo sobre aproximadamente 200 parcelas.

De todos modos, para tener un resultado cierto de la producción vitivinícola a nivel país se tiene que esperar cual será la estimación de cosecha de la provincia de Mendoza. Ellos tienen el 70% de la producción de uvas del país y su volumen siempre es el que define cual será el comportamiento a nivel nacional.

Lo cierto es que el pronóstico de cosecha es una herramienta interesante que tienen los productores a la hora de negociar su producto, pues esto permite que sepan a priori si hay uvas o no para la temporada.

La realidad es que para la presente vendimia hay una disminución importante en la materia prima, que tendría que tener impacto directo en los precios de la uva.

Sin embargo, el mercado de precios para la presente temporada inició a 24 pesos el kilo de uva. Vale recordar que en 2021 el precio promedio de la uva fue de 21 pesos.

La realidad es que de momento, a pesar de esporádicas ofertas, en la actualidad no hay un precio para la uva, lo que preocupa a los productores del sector que pretenden al menos $40 por kilos de uvas comunes. Los productores sostienen que un menor valor llevaría a que muchos tengan que abandonar la actividad por perdidas.

En tanto que desde el sector bodeguero no arriesgan un precio pues aún la vendimia en San Juan tiene cosechados unos pocos millones de kilos.

Lo cierto es que algunos productores esperaban se anuncie una disminución en el volumen de cosecha mayor al anunciado. A pesar de todos, esta realidad y los stock técnicos de vinos y mostos les permite negociar el precio de la uva con la industria.