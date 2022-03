En SJ, empresarios piden menos gasto público y un plan económico

Referentes del comercio local y del sector industrial indicaron los puntos a tener en cuenta contra la inflación.

Luego de los anuncios del presidente de la Nación sobre las primeras medidas para combatir la inflación y las posteriores definiciones del ministro de Agricultura, Julián Domínguez respecto a las retenciones (a los subproductos de la soja), comerciantes, empresarios e industriales sanjuaninos dieron su punto de vista. Apuntaron principalmente a controlar el gasto público con foco en la emisión de moneda.

Pero también remarcaron la importancia de la puesta en marcha de un plan centrado en puntos que se puedan mantener a pesar del traspaso de los años y de las gestiones de gobierno de diferentes partidos políticos.



Hugo Goransky, referente de la UISJ y de la UIA, recalcó que es necesario un “plan económico que se sustente en una reforma impositiva para que se puedan vender productos y no impuestos”. Remarcó que “el mejor plan económico que para mi es la confianza que se gana en consenso con los distintos sectores para salir de esta crisis”. Y dejo bien en claro que “no estoy de acuerdo con medidas que impulsan altas retenciones si bien se puede recaudar mas no son medidas de fondo sino parches”

Por su parte Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica de SJ aseguró que “hay que trabajar en bajar el gasto público superfluo”.

Y aclaró “no me refiero a que hay que echar a alguien o dejar sin asignación a la gente. Se puede bajar el Gasto Público sin tocar el bolsillo de la gente”.



A su vez, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de SJ coincidió en que “hay que achicar el gasto público. Eso debería empezar a bajar la inflación”.