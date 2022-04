La nutrición en Semana Santa

La diferencia con otras épocas del año radica no en lo que se come, sino en las cantidades, por lo tanto se debe ser flexible para no privarse de nada pero siendo cuidadoso en el equilibrio.

La Licenciada Natalia González que todos los lunes escribe en Zonda Diario la columna El Lunes Empiezo, estuvo en el programa Dinámica Informativa de Zonda TV y aconsejó sobre como debe ser la alimentación en Semana Santa.

La profesional indicó que “en Semana Santa hay que manejarse como en cualquier fecha festiva, sin dejar de ser flexibles”.

Cuando dice esto se refiere a “comer de todo pero estando atentos a las cantidades, es decir las porciones y no perder de vista que puedo volver a comer aquello que me gusta en otra ocasión”.

Por ejemplo destaca que el pescado, uno de los alimentos que más se consume para evitar las carnes rojas, aconsejó que en “ésta y cualquier época del año debe estar incluida en la dieta semanal por lo menos dos días ya que es fundamental por su aporte de ácidos grasos esenciales que no se obtienen a través de otros elementos, pero dentro de una alimentación variada que además incluya verduras, frutas y legumbres”.

Otro producto que se acostumbra a comer son precisamente los huevos de pascua y en ese aspecto resalta que “ la clave es elegir un buen chocolate, que tenga un mayor porcentaje en manteca de cacao”.

“Hay que ser flexibles,

cuidar las cantidades

y no dejar de hacer

actividad física”

Apunta que “el chocolate es bueno ya que otorga más beneficios de los que se puede calcular desde un valor calórico porque mejora el colesterol bueno y baja el malo. Además, regula la presión arterial y protege de enfermedades cardiovasculares”.

González asegura que la mejor manera para alimentarse bien es comiendo por porciones. De ese modo se evita comer de más y caer en el sobrepeso.

“Hay que buscar el equilibrio”, aconseja. Y para ello dejó algunas sugerencias. “Arrancar con un buen desayuno, por ejemplo una porción de rosca de pascua acompañada de café con leche y una compotera de ensalada de fruta. De esa manera habrá una variedad de alimentos y un aporte nutricional más rico y evita comerse la rosca de pascuas entera con el mate”, expresó.

Acota que “en el almuerzo la mitad del plato puede tener paella y la otra mitad ensalada de vegetales asados. Por la tarde s puede disfrutar del huevo de pascuas pero acompañado con una merienda saludable que incluya frutas y se puede culminar el día con una cena cuidadosamente elegida. Por ejemplo, empanadas de vigilia acompañadas de frutas”.

Concluye que “siempre hay que acompañar con más fibras porque esto genera una sensación más prolongada de saciedad ya que la siguiente comida no va a ser con voracidad y se va a disfrutar de la porción justa”.