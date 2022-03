En San Juan y La Rioja quedarán aceitunas sin cosechar por falta de trabajadores. La falta de cosechadores se profundiza en el sector olivícola. Desde el sector afirman que se debe a que los trabajadores tienen miedo de perder los planes sociales.

Escribe: Víctor García

La Rioja y San Juan son los principales productores olivícolas de la Argentina. Esto lleva a que tengan un peso muy importante en la producción del país.

En este sentido, la producción de aceitunas de mesa y aceites, tienen gran importancia en cada una de las economías provinciales.

En promedio los productores del sector están pagando sobre los 300 pesos que llegan netos al bolsillo del trabajador, el cajón de aceitunas cosechadas. En algunos sectores de la provincia de San Juan se pagó hasta 450 pesos la caja.

En ambas provincias remarcan que no se promociona correctamente que las personas no pierden los planes sociales si hacen labores rurales.

Pero como todos los años no se consiguen los obreros suficientes para la cosecha. En ese sentido en el sector atribuyen el faltante de cosechadores a la incidencia que tienen los planes sociales sobre la economía de los sectores más vulnerables. A lo que se suma, la falta de comunicación de los estados provinciales sobre que “los trabajadores no pierden los planes sociales cuando hacen una actividad en blanco”.

También se plantea la problemática que de no han llegado trabajadores golondrinas suficientes. Antes ven{ian del norte del país e incluso de Bolivia. Estos últimos dejaron de hacerlo ya que el tipo de cambio no les favorece.

La Rioja

Gabriel Mateo, de CARPA desde La Rioja remarcó que “en nuestro caso hubo muchas perdidas porque hubo un hongo que nos atacó la producción”. Esto se debe a un incremento de las condiciones de humedad a raíz del crecimiento de las lluvias en La Rioja.

Condiciones de producción riojanas vienen de tres años malos. Pero con las mejoras condiciones del tiempo la cosecha tendrá un volumen record con más de 50 millones de kilos.

A su vez, resaltó que “el principal problema es la falta de comunicación que existe para promocionar el empleo en blanco. Se habla mucho del tema pero los beneficios no se terminan de mostrar”.

San Juan

De hecho, en esta provincia se estima que faltan al menos unos 1500 cosechadores para no tener problemas en un año donde el volumen será record en producción.

La situación no es diferente en San Juan. Productores de aceituna de mesa aseguraron que en la zona de Albardón quedó alrededor del 60% de la producción sin cosechar.

El ingeniero Leonardo Moral, integrante de la Cámara Olivícola de la provincia de San Juan marcó que “no hay gente que quiera trabajar. En promedio se está pagando entre 300 y 350 pesos de bolsillo a cada uno de los obreros”.

Lo cierto es que el problema tiene mayor fuerza en la cosecha de aceitunas de mesa, las que se tienen que hacer de manera manual, ya que se tiene que cuidar la estructura de la aceituna que no tenga ningún tipo de daño.

San Juan es el segundo productor olivícola del país con aproximadamente 17 mil hectáreas cultivadas. Esto convierte al sector en el segundo en importancia luego de la vitivinicultura.

Esto lleva a que “haya cada día una mayor mecanización en la cosecha. En San Juan antes la cosecha mecánica era aproximadamente del 50%, pero creo que se va a extender a unas 12.000 hectáreas en la actualidad”. De hecho remarcó que “tendremos que adaptarnos a las condiciones y con ello modificar los campos para hacer esta forma de cosecha”.

Así las cosas es que Moral contó que la mecanización de los cultivos se profundizara en la medida que se pueda para suplir el faltante de trabajadores.