En Salta, Sin Rossi ni Chiquito

El Xeneize se enfrenta esta noche con Agropecuario de Carlos Casares en Salta por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputa en el Padre Martearena a las 21:10, con el arbitraje de Ariel Penel y televisación de TyC Sports.

Tras la llegada Chiquito Romero y la negativa del delantero uruguayo Edinson Cavani, Boca busca una victoria que lo deposite en la próxima instancia del certamen en el que viene de eliminar a Ferro.

En la Liga Profesional, el “Xeneize” venció por 2 a 1 a Platense por la duodécima fecha.

Hugo Ibarra pateó el tablero en el primer día de Romero -no viaja para seguir trabajando- en cancha y cambió medio equipo, aunque la sorpresa en Ezeiza estuvo en el arco. Y es que el DT cambió a Agustín Rossi, quien no arregló la renovación de su contrato y podrá quedar libre el 30 de junio de 2023, por Javier García.

El ex Tigre y Racing volverá a ser titular en la Copa Argentina tal como lo hizo ante Central Córdoba de Rosario, en la instancia correspondiente a los 32avos. de final. y el entrenador Hugo Ibarra pararía un equipo similar al que se impuso sobre el “Calamar”, aunque el atacante Darío Benedetto podría estar desde el arranque luego de superar un esguince de tobillo.

Agropecuario, por su parte, dio el batacazo en 16avos. al derrotar a Racing por 2 a 1.