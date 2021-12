¿En qué momentos del día mentimos más?

Hoy domingo aún estoy en San Juan. Luego de mi presentación en el Teatro del Bicentenario, el pasado jueves, con mi conferencia El Detector de Mentiras, mis redes sociales se llenaron de mensajes con preguntas de todo tipo. Una de ellas me resultó por demás interesante. Una mujer de negocios me preguntó en qué momento del día mentimos más. Antes de responderle me interesó conocer el motivo de su pregunta. Me comentó que su actividad comercial requiere de reuniones en las que se toman decisiones importantes junto a los socios y que la honestidad de los mismo es determinante en esos encuentros. Dicho esto, recordé un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard que señala que somos más propensos a mentir por la tarde. La investigación – que fue publicada por la prestigiosa revista Psychological Science -, menciona que comenzamos el día centrados en las posibilidades reales y concretas de lograr nuestros objetivos y que a medida que avanza el día, nuestra capacidad de ser sinceros se reduce sensiblemente. Así que mi respuesta fue que evitara reuniones a partir de las cinco de la tarde. Especialmente esas reuniones estratégicas en la que una mentira puede cambiar el curso de las negociaciones o poner en riesgo el éxito de las mismas. Este dato curioso, no se agota en la recomendación acerca de los horarios de nuestras reuniones. Sino que vas más allá, brindándonos información valiosa sobre las causas de este comportamiento de simulación vespertina. Maryam Kouchaki e Isaac Smith, autores de esta investigación, mencionan detalles de la experiencia. Durante una semana entrevistaron a 120 estudiantes de la universidad sobre temas relacionados a su vida personal. Cada día cambiaron el horario de las preguntas que fueron realizadas de diferentes maneras apuntando a los mismos temas y permitiendo que los estudiantes se explayaran en los detalles de sus respuestas. Una de las consignas era que los estudiantes tenían “permiso” para mentir en sus entrevistas. Al finalizar la experiencia, se les requirió a los mismos que revisaran sus entrevistas registradas en video y papel y señalaran el número de mentiras que habían dicho. Más del 90% de los estudiantes casi no había dicho mentiras en las entrevistas realizadas antes del almuerzo y los relatos mentirosos, se concentraban a partir de 17 horas en adelante. Los investigadores señalaron al menos dos variables determinantes como causa de este comportamiento. El primero es la falta de descanso y el segundo es la relevancia de la pregunta especialmente cuando está en juego nuestra reputación o buen nombre. Las mentiras pueden incluso duplicarse si se requiere de la persona que tome decisiones importantes.

Con este dato es suficiente para darle más relevancia a las reuniones estratégicas por la mañana. Incluso en el ámbito familiar es recomendable preguntar lo que queremos saber, antes del almuerzo -o mejor aún-, antes o durante el desayuno para asegurarnos mayor margen de honestidad, ya que nuestra capacidad de mentir se encuentra prácticamente inhibida antes de nuestra primera ingesta. Ahora ya sabemos que no es buena idea dejar para la noche los temas más delicados para conversar si queremos achicar las posibilidades de que nos cuenten una historia distorsionada. Finalmente recordemos que para facilitar que nuestras expresiones y movimientos corporales se sincronicen con nuestras emociones, es mucho mejor dormir lo necesario ya que con pocas horas de sueño, somos más proclives a mentir especialmente si tenemos la responsabilidad de tomar decisiones importantes. Y nunca, pero nunca olvidemos que nos exponemos a que alguien lo note porque como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.

Hugo Lescano es Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y Consultor externo de la OEA (Washington DC) en Comunicación no Verbal y Negociación. Además, se desempeñó intercediendo en conflictos carcelarios durante más de una década en las cárceles de Buenos Aires

