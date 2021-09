En qué invertir en tiempos de crísis

El especialista sostiene que se tienen que hacer inversiones en herramientas reguladas que den seguridad. Remarcó que invertir no es cosa de los que tienen mucho dinero sino que también se lo puede hacer en pequeña escala con resultados positivos.

Escribe: Víctor García

En estos tiempos la gran incertidumbre de los argentinos es que hacer con nuestro dinero para ganarle o empardarle a la inflación. La crisis económica manifiesta que hay graves problemas y que el costo de vida está en constante crecimiento, mientras que el asalariado pierde espacio en esta carrera que no tiene fin.

En este contexto Zonda Diario, habló con Carlos Corrales de Team Work Consultora quien dio algunos consejos sobre que hacer en estos tiempos complicados.

Explicó que a la hora de invertir “lo haría en activos financieros regulados, y que estén por encima de la tasa de inflación que tiene el país”. Afirmó que “hoy no se le puede ganar a la inflación, pero si uno le empata al sistema, creo que en la economía, estamos ganando”.

Detalló que “hay un montón de herramientas financieras que se pueden utilizar y sino dolarizar mi cartera o mis pesos mediante instrumentos como los Cedear, sociedades de bolsa o fondos común de inversión linkeados al dólar o a la inflación”. Agregó que “cuando hablo de comprar dólares no es para guardarlos bajo el colchón sino reinvertirlos, para que esa misma tasa de interés me esté dando una ganancia”. Corrales aseguró que esto se tiene que adaptar con cada persona y de acuerdo a cada economía “a todos les aconsejo lo mismo, dolarizar la cartera y esos dólares invertirlos en activos”, al contrario de lo que la cultura sanjuanina indica que es comprar la moneda estadounidense y guardarlos.

El consultor manifiesta con respecto a la inflación que todos los meses estamos esperando los datos oficiales para ver como nos fue en el mes “pero sabemos que los datos no son tan reales porque lo que se vive en la calle es otra cosa”.

No solo invertir lo que le sobra

Corrales explica que “cuando se habla de inversión, mucha gente piensa, que hacer con la plata que le sobra para ahorrar. En cambio pienso que podrías invertir el sueldo desde el día 1 hasta el 18 y ganarte unos pesos por ejemplo para pagar los servicios, incluso si no te alcanza para ahorrar”.

Agregó que “sociedades de bolsa como Invertir on Line, Balanz, donde vos pones el sueldo y lo retiras el día 18, invirtiendo la plata ese tiempo, te va a pagar la boleta de servicios, cuando tenes 30 o 40 mil pesos de sueldo”.

Es por esto que el asesor financiero remarca que “hay que desmitificar que las inversiones son para los grandes ahorristas, sino que se puede hacer con el sueldo y ganarse unos pesos”.

Buscar herramientas financieras reguladas

Corrales sostiene que las herramientas de inversión tienen que estar reguladas para tener mejores garantías. Por ello, aún mira con cierto reparo, al mundo de la criptoeconomías. “Se trata de invertir en todas las posibilidades que la Comisión Nacional de Valores regula”. “Tienen que ser herramientas que me generen una tasa de interés palpables y tangibles para mi. Que sienta que estoy ganando dinero, porque cuando esto ocurre, voy a tener mayor tranquilidad y seguiré invirtiendo.” El asesor financiero afirma que “si no veo esto en el cortísimo plazo y no soy del mundo, voy a desistir”.

Dentro de las opciones que se cuentan está “el plazo fijo, que no lo recomiendo, porque está por debajo de la tasa de inflación. Para mi es una de las peores inversiones en este momento”. Pero hablo de empresas Fintech, que están muy de moda, tales como Big Capital o Wenance que si están reguladas y uno tiene un certificado de inversión, con lo cual uno puede reclamar ante un juez si la empresa no está”.

También están las sociedades de Bolsa “donde uno puede comprar acciones o Cedear- Certificados de Crédito Argentino- que me hacen sentir que soy dueño de una parte de Apple, Wall Mart, Amazon. Además, hay bonos del gobierno o privados y cauciones bursátiles. Todas esas son opciones reguladas que puede utilizar la gente y que realmente están al alcance de la mano”. Esto se ha logrado gracias a la tecnología y la virtualidad donde se puede operar desde el celular.

Aconsejó que para insertarse en este mundo “hay que formarse y capacitarse, sino están los asesores financieros que te permiten acceder a eso y tener buenos resultados”.

Corrales afirma que “todo lo que está regulado es seguro, el único riesgo que corro es donde invierto mi plata y qué rentabilidad me va a dar esa empresa”.

INVERTIR EN LADRILLO

Una de las alternativas que se dieron históricamente a la hora de la inversión fue el ladrillo. Sobre el tema Carlos Corrales afirmó que “el ladrillo siempre es bueno, igual que la tierra”. Pero “para mi es mas rentable por ejemplo una empresa Fintech como Wenance, que me paga el 67% de tasa anual, porque si invierto $2 millones me va a estar dando $100 mil de tasa de interés mensual”. Por otro lado, “con $2 millones me hago un departamento de 44 metros cuadrados y me da $15 mil de alquiler”.

¿Es bueno invertir en ladrillo? “Si a largo plazo y de acuerdo a mi objetivo”.

INVERTIR EN ORO

Corrales consideró que “invertir en oro es una gran alternativa. En mi cartera personal, tengo inversiones en oro. Yo no uso el oro físico sino que invierto en acciones de empresas mineras. Adquiero acciones que están a la mano mía y con estas acciones me convierto en dueño de una partecita mínima de Barrick, por ejemplo”.

El oro “es algo que no pierde valor, puede tener sus variaciones, pero como el dólar, el oro es algo que también va a subir en el tiempo”.

QUÉ NO SE DEBE HACER

A esto se tiene que sumar los objetivos de “cuanto quiero ganar y en que periodo de tiempo lo quiero hacer, ahí si abro el horizonte de inversiones a corto y mediano plazo. En ese sentido me tengo que poner un objetivo del ahorro”, puntualizó.