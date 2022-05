Torrent anunció que en paralelo, el gobierno abre paritarias con docentes y el resto de la administración pública

Con los docentes el inicio de la discusión es el jueves. El viernes se inicia con el resto de los gremios.

El secretario de Hacienda de la Provincia, Gerardo Torrent sobre el tema paritarias afirmó que se adelantó la instancia de revisión que estaba prevista para el mes de julio “para el 2 de junio con los sectores docentes”.

Por otro lado manifestó que “se decidió adelantar la instancia de revisión que estaba prevista para el 6 de junio, para el viernes a las 10.00″. De esta forma, el funcionario manifestó que se hará la discusión de manera paralela con los docentes y los demás sectores y gremios de la administración pública”.

También remarcó que los gremios a través de respectivos expedientes “han solicitado que no se descuenten los días de paro”, detalló que esto fue inclusive antes del planteo de los docentes autoconvocados.

Consideró que el planteo de los autoconvocados se pondrá en consideración de la mesa paritaria. “Pero vamos a saber en la instancia de discusión cual será el pedido de los gremios UDAP, UDA y AMET y en función de ello veremos cuales son las respuestas que nosotros podemos dar”.

Reconoció que “uno de los pedidos de los gremios es el adelantamiento de los tramos de pagos que están previstos en el acuerdo original. A partir de ahí analizar como queda el acuerdo para el segundo semestre. Esto seguramente se verá modificado teniendo en cuenta la inflación, que afecta de manera directa en el bolsillo de los trabajadores”.

Sobre los planteos de aumentos, Torrent manifestó que “tenemos que ser muy prudentes y analizar que el impacto sea positivo en los salarios que menos cobran pero también debemos ser prudentes porque tenemos un presupuesto que es finito y no es flexible que debemos saber administrar para seguir manteniendo el equilibrio fiscal. Este se debe seguir manteniendo para que el acuerdo al que lleguemos sea algo que podamos cumplir y no realizar promesas que al llevarlas a la práctica no se cumplan”.

A la hora de hablar de propuestas, Torrent fue cauto al decir que “vamos a reunirnos con los gremios y a partir de ahí vamos a hilvanar algunas propuestas en función de lo que los sectores nos vayan solicitando y en lo que nosotros podamos hacer frente”. Lo cierto es que en Hacienda manejan algunas alternativas para enfrentar los pedidos paritarios pero se harán públicas a partir del encuentro que mantengan con los referentes de los sindicatos.

Unificar fechas de pago

Torrent manifestó que “hemos tomado la decisión de unificar la fecha de pago, hasta ahora veníamos haciendo la acreditación de haberes en dos días de acuerdo a las terminaciones de DNI. Por esto vamos a realizar las acreditaciones en un solo día”.

Es por esto que “mañana 1 de junio, van a estar acreditados en cajeros los sueldos del mes de mayo, que tienen el 5% adicional de incremento, al 20% que ya veníamos trayendo desde marzo”.

Los autoconvocados fuera de la reunión paritaria

El secretario de Hacienda, Gerardo Torrent fue categórico ante una eventual participación en la discusión paritaria explicó que “las reuniones paritarias son con los representantes gremiales, porque son las vías institucionales que tenemos en una democracia”. Consideró que “mientras estemos en una negociación no le veo sentido el realizar una medida de fuerza”, en alusión directa a lo planteado por los docentes autoconvocados. “Nosotros en las paritarias nos vamos a sentar con quienes son representantes de las instituciones gremiales e insto al resto de los sectores a que busquen ese camino, con quien más representados se sientan”, enfatizó. También descartó de plano la posibilidad de que haya algún referente de los autoconvocados, aunque sea sin vos ni voto, en la reunión paritaria “nosotros debemos ser respetuosos de las leyes y eso no está establecido en ninguna norma legal”.