En octubre pondrán la dosis extra contra el sarampión en SJ

Será hasta fines de noviembre y comprende a los chicos entre 13 meses y los 5 años.

El licenciado Fabio Muñoz, titular del Programa Provincial de Inmunizaciones, estuvo en el programa “Dinámica” que se emite por Canal 35 y habló sobre la vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Provincia.

Muñoz adelantó que el próximo 1 de octubre comenzarán con la vacunación de la dosis extra contra el sarampión y la poliomielitis, programa que se extenderá hasta el 30 de noviembre. Esto se debe al caso positivo de sarampión registrado en la provincia de Buenos Aires.

“Es una dosis extra que se aplicará a todos los chicos entre los 13 meses y un día antes de cumplir los 5 años, dosis que sirve para reforzar ante la posibilidad de un brote de sarampión”, explicó el licenciado, quien agregó que cerca de 47 mil chicos en la provincia están en condiciones de recibir está dosis.

El funcionario provincial señaló además que “el Ministerio de Salud Publica invita a todos los padres para que lleven a sus hijos a completar los esquemas de vacunación contra el sarampión (doble o triple viral), que se encuentran disponibles en los centros de salud, sin costo alguno”.

Vacunación contra el Covid-19

El licenciado sostuvo que la vacunación contra el Covid-19 en San Juan “ha venido bajando desde mayo a la fecha. La asistencia es muy poca, a pesar de que todos los centros de Salud están habilitados para vacunar contra el Covid y que hay vacunas disponibles”.

“La gente tiene que cuidarse, porque la pandemia del Covid no ha terminado. Estamos en un proceso de transición y es necesario no salirse del camino que venimos recorriendo”, indicó.

Muñoz pidió a los sanjuaninos “vacunarse, utilizar el barbijo, el distanciamiento, la higiene, son todas recomendaciones que debemos seguir para evitar complicaciones, porque las pandemia no terminó”.

Generar conciencia de la importancia de la vacunación

Muñoz sostuvo que desde el Ministerio de Salud “en forma constante tratamos de concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación, ya sea vacunas contra el Covid o las establecidas por el calendario”.

Por tal motivo desde la cartera de Salud provincial se están desarrollando operativos permanentes en las escuelas, barrios y en algunos lugares casa por casa.

“Nuestro objetivo es generar conciencia en los sanjuaninos sobre la importancia de la vacunación”, agregó el licenciado y destacó que “tenemos que aprovechar el calendario de vacunación que existe en la Argentina, que es muy amplio y completo, en comparación con otros países. Además es gratuito”.

“Es necesario que los padres lleven a los chicos a vacunarse, para prevenirlos de futuras enfermedades. La provincia cuenta con todas las vacunas”, afirmó.